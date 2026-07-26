Hercegovački planinari odustali od osvajanja Elbrusa svega 150 metara od vrha: Sreli i stradale kolege iz Zenice

Grupa od šest planinara iz Hercegovine uspjela je izbjeći tragediju na planini Elbrus nakon što su zbog izuzetno loših vremenskih uslova odustali od uspona svega 150 metara ispod vrha.

Planinari iz Gacka, Bileće i Trebinja krenuli su 14. jula na ekspediciju tokom koje je planiran uspon na gruzijski Kazbek i ruski Elbrus. Međutim, prilikom pokušaja osvajanja najvišeg vrha Evrope, odlučili su prekinuti uspon na oko 150 metara od vrha zbog opasnih vremenskih prilika.

Njihova odluka pokazala se ključnom, jer je u isto vrijeme druga grupa planinara iz Bosne i Hercegovine doživjela tragediju u kojoj je pet osoba izgubilo život tokom uspona na Elbrus.

Dvije grupe su se tokom ekspedicije čak i susrele, ali nije poznato da li se susret dogodio u podnožju planine ili tokom samog uspona.

Hercegovački planinari trenutno se nalaze u Gruziji, gdje čekaju povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Podsjetimo, pet planinara iz Zenice poginulo je na Elbrusu, dok su dvojica članova ekspedicije preživjela i spašena su, nakon čega im je pružena medicinska pomoć. Kako je ranije objavio portal "Avaza", na planinarenju na Elbrusu su stradali dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.