Planinarsko društvo Vedro oprostilo se od stradalih članova: "U najtežim trenucima budimo uz njihove porodice"

Nakon vijesti da je pet bh. planinara izgubilo život u tragediji na planini Elbrus u Rusiji, oglasilo se i Planinarsko društvo Vedro, čiji su članovi bili dio stradale ekspedicije.

Iz ovog društva poručili su da su vijest primili s velikom tugom i bolom, te uputili apel javnosti da u ovim teškim trenucima pokaže razumijevanje i poštovanje prema porodicama nastradalih.

- Sa velikom tugom i bolom obavještavamo javnost o tragičnom gubitku pet naših prijatelja, kolega i članova udruženja, koji su nastradali radeći ono što najviše vole, na ekspediciji na Elbrus - naveli su iz PD Vedro.

Istakli su da su njihove misli i podrška uz porodice stradalih planinara, koje prolaze kroz najteže trenutke.

Dodali su da će dodatne informacije o tragediji biti objavljene naknadno, putem zvaničnih kanala društva, kada budu poznate sve okolnosti nesreće.