Kantonalna bolnica Zenica se oprostila od stradale Melihe Čaušević

Kantonalna bolnica Zenica oprostila se od svoje dugogodišnje uposlenice, prim. dr. mr. sci. Melihe Čaušević, koja je tragično izgubila život u nesreći na planini Elbrus u Rusiji, zajedno s još četvero zeničkih planinara.

Iz ove zdravstvene ustanove naveli su da je kolektiv duboko potresen tragedijom u kojoj su stradali njihovi sugrađani i istaknuti zenički planinari, a posebno gubitkom uvažene kolegice, specijaliste maksilofacijalne hirurgije i subspecijaliste plastično-rekonstruktivne hirurgije.

– Prim. dr. mr. sci. Meliha Čaušević ostavila je neizbrisiv trag u našoj ustanovi. Pamtit ćemo je kao vrhunsku stručnjakinju u svojoj oblasti, predanu ljekarku i izuzetnu kolegicu koja je svakodnevno pomjerala granice u medicini. Njen prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za Kantonalnu bolnicu Zenica, naše pacijente i cjelokupnu zdravstvenu zajednicu – saopćili su iz Kantonalne bolnice Zenica.

U ime menadžmenta i svih uposlenika bolnice, porodici prim. dr. Čaušević, kao i porodicama i prijateljima ostalih stradalih, upućeno je iskreno saučešće.

Podsjetimo, pet državljana Bosne i Hercegovine poginulo je tokom uspona na planinu Elbrus, dok su dva člana ekspedicije preživjela nakon višesatne spasilačke akcije u izuzetno teškim vremenskim uslovima.