Članovi GSS-a Zenica ispred svoje stanice u tišini čekaju vijesti iz Rusije

Bolom shrvani zbog velike planinarske nesreće na Elbrusu, u kojoj je među pet poginulih Zeničana bilo i dvoje njihovih članova, 20-ak pripadnika Gorske službe spašavanja Zenica okupili su ispred svojih prostorija u tom gradu.

Još u nevjerici, u tišini iščekuju nove vijesti iz Ruske Federacije, gdje se na liječenju u bolnici nalaze dvojica preživjelih njihovih članova, Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Podsjećamo, na Elbrusu je stradalo pet planinara iz Zenice i to dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.