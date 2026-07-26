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U ŠOKU SU

Članovi GSS-a Zenica ispred svoje stanice u tišini čekaju vijesti iz Rusije

Na Elbrusu je stradalo pet planinara iz Zenice i to dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam

Zenički rudari. Fena

FENA

prije 1 sat 37 minuta

Bolom shrvani zbog velike planinarske nesreće na Elbrusu, u kojoj je među pet poginulih Zeničana bilo i dvoje njihovih članova, 20-ak pripadnika Gorske službe spašavanja Zenica okupili su ispred svojih prostorija u tom gradu.

Još u nevjerici, u tišini iščekuju nove vijesti iz Ruske Federacije, gdje se na liječenju u bolnici nalaze dvojica preživjelih njihovih članova, Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Podsjećamo, na Elbrusu je stradalo pet planinara iz Zenice i to dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

# ZENICA
# GSS ZENICA
# ELBRUS
# RUSIJA
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