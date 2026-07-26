Predsjednik Saveza sindikata policijskih organa BiH, Mario Krajinović za “Avaz”: Popunjenost Granične policije i DKPT BiH na oko 50 posto

Analiza izvještaja Ureda za reviziju BiH za prošlu godinu ponovo je aktuelizirala višegodišnji problem manjka kadrova u policijskim agencijama na državnom nivou, koji je kulminirao odlaskom u penziju većeg broja službenika. Predsjednik Saveza sindikata policijskih organa BiH (SIPA, GP BiH, DKPT BiH), Mario Krajinović kaže da je popunjenost Granične policije i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH na oko 50 posto, dok je stanje u SIPA-i nešto bolje, ali da u sve tri agencije fali blizu 2.000 ljudi.

- Nedavno je usvojen novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Graničnoj policiji, pa je deficit kadra i povećan. Mislim da GP BiH trenutno nedostaje oko 1.500 ljudi. Imamo i zapošljavanja, ali procedura je preduga. Jedan natječaj u Graničnoj policiji raspisan je prije godinu dana i tek sada su krenuli na obuku. Sama procedura je trajala oko godinu, pa dok se završi sama obuka, to je nekih skoro dvije godine. 2024., 2025. i 2026. godina su prekretnica što se tiče odlaska ljudi u mirovinu. To su generacije koje su počele s radom 1995. ili 1996. i ljudi su zaradili svoje mirovine. Procedura zapošljavanje je takva da dok obučite i primite 150 ljudi, toliko će ih ponovo otići u mirovinu – kaže Krajinović.

Iz Saveza sindikata ranije su predlagali da se povećava broj kadeta. Ako Agencija za školovanje i stručno usavršavanje u Mostaru ne može primiti veći broj da se potpišu sporazumi s entitetskim agencijama za školovanje kadrova. Ili da se omoguće eksterni prelasci iz entitetskih policijskih agencija, kako bi se sadašnja situacija prevazišla.

- Moje mišljenje je da je ova godina posljednja s ovako velikim odlivom kadra i da bismo kroz idućih nekoliko godina trebali imati popunjavanje. Ne bih se složio da se ugrožava sigurnosni sistem, ali veliki teret podnose policijski službenici koji su zaposleni u SIPA-i, GP BiH ili DKPT, jer jedan čovjek mora da nadomjesti nedostatak dva ili tri i iscrpljuje se. S druge strane, mislim da bi se s blagovremenim usvajanjem budžeta i izmjena zakona malo motivirali ljudi koji nose teret zaštite državne granice, borbe s organiziranim kriminalom, osiguranje VIP ličnosti i obavljaju druge poslove. Ne sjećam se, mislim da je 2016. zadnji put budžet usvojen na vrijeme, za razliku od nižih nivoa vlasti gdje usvajanje budžeta, a s njim i povećanje primanja idu redovno. Državni nivo uvijek stagnira i uvijek neko nađe nešto protiv toga. U zadnje vrijeme čitam nekoliko članaka u kojima kritiziraju povećanje budžeta za 2026. ili nova zapošljavanja. To su političke priče, jer to nisu nova zapošljavanja već radna mjesta predviđena sistematizacijama u svim agencijama, kadar koji je već trebao da radi. Džaba nam svi granični prijelazi, vozila za osiguranje VIP ličnosti, ako mi nemamo koga poslati da to radi – ističe Krajinović.

Očekuje da u ponedjeljak na sjednici Doma naroda PS BiH bude usvojen budžet institucija BiH za ovu godinu, čime bi se stvorile pretpostavke za isplatu uvećanih plaća zaposlenima u državnim institucijama. S ovogodišnjih 690,86 osnovica bi u narednoj godini trebala biti uvećana na 785 KM.