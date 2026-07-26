Tuzlansko izborno tijelo evidentiralo kandidate za reisul-ulemu

U Tuzli je 26. jula 2026. godine održan nastavak konsultativnog sastanka Izbornog tijela za izbor reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za područje Izbornog okruga Tuzla.

Sastankom je predsjedavao Bajazit Jašarević, član Komisije za evidentiranje kandidata za reisul-ulemu za Izborni okrugTuzla.

Zajednički stav

Podsjećamo da je Izborno tijelo Okruga Tuzla 13. jula ove godine donijelo zajednički stav da za kandidata za reisul-ulemu Izbornog okruga Tuzla predloži dr. Vahid-ef. Fazlovića, muftiju tuzlanskog.

On se tada zahvalio na velikoj časti koja mu je ukazana i zamolio za razumijevanje što nije u mogućnosti da prihvati kandidaturu.

Kandidati

Izborno tijelo Izbornog okruga Tuzla je danas ponovo obavilo konsultacije i evidentiralo kandidate za izbor reisul-uleme, kako slijedi:

– dr. Nedžad-ef. Grabus, muftija sarajevski, i

– hfz. dr. Mensur-ef. Malkić, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Zapisnik o evidentiranju kandidata ovog izbornog tijela će biti dostavljen predsjedniku Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u propisanom roku.

Prema Pravilniku o izboru reisul-uleme, na području jednog izbornog okruga mogu se evidentirati kandidati za reisul-ulemu i sa područja drugog izbornog okruga.

O konačnoj potvrdi kandidata, u skladu s Pravilnikom, odlučit će Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici koja će, kako je planirano, biti održana 5. septembra 2026. godine.