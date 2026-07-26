Potresne riječi načelnika GSS-a Zenica: "Dao bih sve da vam se pokvario kombi i da ste se vratili kući"

Teško je pronaći riječi nakon gubitka prijatelja s kojima ste godinama dijelili planine, spašavali živote i prolazili kroz najteže trenutke. Načelnik Gorske službe spašavanja (GSS) Stanice Zenica Kenan Hrustanović emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostio se od kolega koji su poginuli u tragediji na Elbrusu.

U potresnoj objavi otkrio je da je i sam trebao biti dio ekspedicije koja je krenula na najviši vrh Evrope, ali da su mu se planovi u međuvremenu promijenili.

Prisjetio se ispraćaja ispred Doma mladih u Zenici, kada im je u šali poželio da im se pokvari kombi kojim su krenuli na put.

Kako je napisao, danas bi dao sve da se upravo to dogodilo i "da ste se vratili kući".

Teški trenuci

Istakao je da je pravi strah počeo onog trenutka kada su članovi ekspedicije prestali odgovarati na telefonske pozive, zbog čega je odmah osjetio da nešto nije uredu.

- Teško je voditi akcije, ali najteže su one koje vodiš za svoje prijatelje. One s kojima si do jučer spašavao tuđe živote, rame uz rame, a danas stojiš i gledaš, moleći se, nadajući se da će neko spasiti njih napisao je Hrustanović.

Uspomena koja ostaje

Poručio je da će uspomenu na svoje prijatelje nositi cijelog života, u svakom koraku, na svakoj planini i u svakoj akciji spašavanja.

- Nedostajat ćete. Ne postoje riječi koje mogu opisati ovu prazninu u mojim grudima. Dok sam živ, nosit ću vas sa sobom, u svakom koraku, u svakoj planini, u svakoj akciji spašavanja - naveo je.

Na kraju oproštajne poruke istakao je da će ih pamtiti po zajedničkim planinarskim turama, neprospavanim noćima, umoru koji su dijelili i međusobnoj podršci, naglasivši da su za njega bili mnogo više od prijatelja.

- Volim vas... i uvijek ću vas voljeti - zaključio je načelnik GSS Stanice Zenica u oproštajnoj objavi.