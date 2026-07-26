Pronađena tijela bračnog para Okanović i doktorice Čaušević: Loši vremenski uslovi sprečavaju evakuaciju

Tijela još troje poginulih alpinista iz Bosne i Hercegovine pronađena su na Elbrusu, ali zbog loših vremenskih uslova još nisu evakuisana, saopćeno je iz regionalne uprave Istražnog komiteta Ruske Federacije. Prema ranijim informacijama ambasadora Bosne i Hercegovine u Moskvi Ivana Orlića, kao nestali su se vodili Alma Okanović, Denis Okanović i Meliha Čaušević, za kojima je bila pokrenuta intenzivna potraga.

Ranije je regionalno Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopćilo da su s Elbrusa evakuisana tijela dvojice poginulih alpinista, dok je potraga za još troje bila obustavljena zbog lošeg vremena. Tada je navedeno da će akcija biti nastavljena u ponedjeljak ujutro. Regionalna uprava Istražnog komiteta Ruske Federacije kasnije je saopćila da su spasioci ipak pronašli tijela još troje stradalih alpinista. - Pronađena su tijela još troje poginulih, poznata je njihova lokacija, ali ih zbog loših vremenskih uslova za sada nije moguće evakuisati - rekao je izvor agencije Interfax.

Podsjećamo, sedmočlana grupa planinara iz Bosne i Hercegovine krenula je u uspon na Elbrus. Jedan od članova ekspedicije, Kemal Vidimlić, vratio se do jedne od postaja i obavijestio da se dvojica članova grupe loše osjećaju. Riječ je bila o Nerminu Talamu i Almiru Krivdiću, koji su kasnije poginuli.

Vidimlić i Haris Adilović pronađeni su živi i prevezeni u bolnicu, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.