Načelnik Bogdanović o ubistvu 101 Bošnjaka u Rudom: Zločinci iz mog naroda posebno moraju biti kažnjeni, jer brukaju i mene

U Rudom je danas je dostojanstveno obilježena godišnjica ubistva 101 bošnjačkog civila ubijenog na tom području u periodu od maja do septembra 1992. godine.

I nakon više od tri decenije, porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima 50 žrtava, čekajući istinu i pravdu.

Program obilježavanja započeo je simboličnim spuštanjem 101 cvijeta u rijeku Lim, u znak sjećanja na nevino ubijene. Centralni dio programa održan je kod Spomen-obilježja šehidima – ubijenim, odvedenim i nestalim Bošnjacima u Starom Rudom, gdje su okupljeni odali počast žrtvama i uputili poruke mira, odgovornosti i očuvanja kulture sjećanja.

Tokom programa naglašeno je da svaki cvijet spušten u Lim predstavlja sjećanje na jedan ugašeni život, ali i trajni zavjet da se istina o počinjenim zločinima sačuva od zaborava. Istaknuta je potreba za nastavkom potrage za nestalim osobama te procesuiranjem svih odgovornih za ratne zločine. Istaknuto je da porodice već 34 godine čekaju pravdu.

- Ovo je dan bola, ali i dan dostojanstva, istine i pamćenja. Nama preostaje da prevrnemo svaki kamen bosanskih brda dok svaku kost ne pronađemo i dostojanstveno ih sahranimo - poručeno je sa obilježavnaja godišnjice.

Zašto ubiti Aliju ili Ramu?

Prisutnima se obratio načelnik Općine Rudo Dragoljub Bogdanović, koji je izrazio saučešće porodicama žrtava i poručio da zločini nad nedužnim civilima ne smiju biti predmet političkih podjela, već trajna opomena i obaveza da odgovorni budu kažnjeni.

– Želim da izrazim duboku žalost i saosjećanje sa nevinim žrtvama Bošnjaka na teritoriji općine Rudo, koji su bili meta samo zbog toga što su druge vjere. Da je samo jedna žrtva, zaslužuje da je se sjećamo i da se okupljamo i da sam ovdje – kazao je Bogdanović.

Govoreći o svim nevinim civilnim žrtvama, istakao je da među njima ne smije biti razlika.

– Zašto ubiti Aliju ili Ramu? Zašto ubiti neku Stojanu ili Ljubicu? Zašto ubiti još ovih 99 ljudi? Smrt i ubijanje nedužnih Ruđana se mora gledati kao na žrtve bezdušnih zločinaca koji nemaju naciju. Oni su zločinci koje treba kazniti. Želim još jednom da potvrdim i ponovim da zločinci moraju biti kažnjeni bez obzira iz kog naroda dolaze, a posebno oni koji su iz moga, jer brukaju i mene. Oni se zbog Božije i ljudske pravde moraju naći i kazniti – poručio je načelnik.

Na kraju svog obraćanja uputio je poruku mira i zajedničkog života.

– Problemi su nam svima slični, bez obzira koje smo vjere. Mi moramo živjeti zajedno, u slozi, jedni pored drugih, da se poštujemo, pomažemo i uvažavamo. Molim se jedinom Bogu da nam podari mudrosti i razuma i da se više nikad ne vrate zla vremena – poručio je.

Najodgovorniji oni koji ne rade svoj posao

Okupljenima se obratio i muftija goraždanski Remzija ef. Pitić koji je ukazao na činjenicu da ni nakon više od tri decenije porodice žrtava nisu dočekale zadovoljenje pravde, ističući odgovornost institucija koje su, prema njegovim riječima, dužne procesuirati ratne zločine.

– Ako bismo tražili odgovornije, naravno da su najodgovorniji oni koji ne rade svoj posao. Suštinski – institucije, funkcionisanje vlasti, sudovi i tužilaštva, koji bi trebali da se bave ovim, očito se ne bave zločinima. Bez obzira na to koliko se oni pravdali pritiscima na njih od nekih politika i struktura, oni ne rade svoj posao – kazao je ef. Pitić.

Muftija je upozorio da bi pravovremeno kažnjavanje odgovornih predstavljalo snažnu opomenu budućim generacijama i doprinosilo izgradnji pravednijeg društva. Podsjetio je i da nekažnjeni zločini iz prošlosti često ostavljaju prostor za ponavljanje novih stradanja, naglašavajući važnost odgovornosti i vladavine prava.