Kapidžić o "Kvadrantu C": Trojka na silu pokušava izgurati ono što je obećala investitorima

Predsjednik Kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić oglasio se uoči sutrašnje sjednice Gradskog vijeća Sarajeva na kojoj će biti razmatran prijedlog izmjena Regulacionog plana "Kvadrant C - Marijin Dvor". On tvrdi da Trojka "na silu i u kratkom roku" pokušava usvojiti novi regulacioni plan.

Kapidžić je kazao da bi eventualne izmjene mogle dovesti do uništavanja zelenih površina, tvrdeći da tri investitora zapravo "drže" Kvadrant C, dok se izgradnja World Trade Centra (WTC) koristi kao tema koja se plasira javnosti.

Prema njegovim riječima, ukoliko Regulacioni plan bude usvojen, prostorni plan će se mijenjati naknadno.

- To znači da će privatnici govoriti građanima hoće li biti zelenih površina ili neće. A ako pitate privatnike, neće biti zelenih površina - rekao je Kapidžić.

Sporne izmjene plana

Član SDA naveo je da je Trojka, kako tvrdi, u panici zbog predstojećih izbora te da im je važno da novi regulacioni plan bude usvojen jer nisu sigurni hoće li nakon izbora moći upravljati ovim prostorom.

- Pokušavaju izgurati ono što su obećali investitorima - dodao je.

Govoreći o amandmanima Naše stranke, Kapidžić je rekao da su oni pripremljeni tako da se regulacioni plan usvoji, ali uz računanje sa smanjenim parametrima.

- Pravno, amandmani su nepostojeći kada se usvoji regulacioni plan. Taj regulacioni plan će dvije stranke (SDP i NiP) poslati u Općinu Novo Sarajevo gdje načelnica Benjamina Karić čeka da izda dozvolu prema regulacionom planu. Ona ne uzima u obzir amandmane, ona daje dozvolu po usvojenom regulacionom planu. Ne može ona provoditi amandmane - kazao je Kapidžić.

"Mi to nećemo dozvoliti"

On tvrdi da su amandmani Naše stranke samo izgovor da se podrže izmjene Regulacionog plana, navodeći da je Benjamina Karić, kao gradonačelnica Sarajeva, pokrenula proceduru izmjena plana i da sada čeka da joj dokument dođe na mjesto načelnice.

- To je ta shema. Ona sada čeka da izda urbanističku saglasnost. Koliko god bili moćni investitori, ovo ne smije proći - rekao je.

Kapidžić je istakao da će devet vijećnika SDA i DF-a glasati protiv prijedloga te izrazio nadu da će im se pridružiti i vijećnici drugih stranaka.

- Ako ovo prođe, građani će znati imena onih koji su glasali 'za'. Mi to nećemo dozvoliti. I ako se usvoji regulacioni plan, borit ćemo se da se to ospori. To nije urađeno po zakonu - dodao je Kapidžić.