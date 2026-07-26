Hrvatski planinari oprostili se od Alme i Denisa Okanovića: "Uvijek ćemo pamtiti njih i Maciku"

Planinarsku zajednicu u Bosni i Hercegovini 26. jula potresla je vijest o tragičnoj pogibiji pet planinara iz BiH tokom uspona na Elbrus.
Na najvišem vrhu Evrope život su izgubili Almir Krivdić, Nermin Talam, supružnici Alma i Denis Okanović te doktorica Meliha Čaušević. Svi oni bili su dugogodišnji planinari, učestvovali u spasilačkim akcijama i drugim društveno korisnim aktivnostima, a Zenicu i Bosnu i Hercegovinu predstavljali su na brojnim usponima širom svijeta.
U ekspediciji je učestvovalo sedam planinara, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli preživjeti nesreću.
Uz supružnike Okanović na brojnim planinarskim avanturama bila je i njihova maca Macika, koja je postala svojevrsni simbol njihovih pohoda.
Povodom ove tragedije oglasili su se i iz Hrvatskog planinarskog društva Mosor, čiji su članovi istakli koliki su Alma i Denis ostavili trag među planinarima.
- Alma i Denis su kratko vrijeme bili članovi HPD-a Mosor, ali za to kratko vrijeme uvukli su nam se u srca brzinom munje. Uvijek vedri, nasmijani, otvorenog srca - pravi planinari. Učestvovali su u akcijama markiranja staza, odazivali se na radne akcije, uvijek su bili spremni pomoći, posjećivali su Lugarnicu, učestvovali u Fotosekciji, a njihova Macika bila je zvijezda fotoizložbe 'Kućni ljubimci s nama u prirodi'. Uvijek će nam ostati u srcu lijepe uspomene provedene s njima i Macikom na Mosoru. S velikom tugom izražavamo saučešće porodicama svih poginulih i cijeloj planinarskoj zajednici u regiji. Počivali u miru - poručili su.