Hrvatski planinari oprostili se od Alme i Denisa Okanovića: "Uvijek ćemo pamtiti njih i Maciku"

Planinarsku zajednicu u Bosni i Hercegovini 26. jula potresla je vijest o tragičnoj pogibiji pet planinara iz BiH tokom uspona na Elbrus.

Na najvišem vrhu Evrope život su izgubili Almir Krivdić, Nermin Talam, supružnici Alma i Denis Okanović te doktorica Meliha Čaušević. Svi oni bili su dugogodišnji planinari, učestvovali u spasilačkim akcijama i drugim društveno korisnim aktivnostima, a Zenicu i Bosnu i Hercegovinu predstavljali su na brojnim usponima širom svijeta.

U ekspediciji je učestvovalo sedam planinara, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli preživjeti nesreću.

Uz supružnike Okanović na brojnim planinarskim avanturama bila je i njihova maca Macika, koja je postala svojevrsni simbol njihovih pohoda.