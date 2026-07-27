Igor Gavran, ekonomski analitičar: Pametnom je i išaret dosta

Ime i prezime: Igor Gavran.

Datum i mjesto rođenja: 3. juli 1978., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Provjerim koliko je sati i mogu li još spavati prije prve dnevne obaveze po rasporedu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Kao dječak sam maštao da postanem vojni pilot, kasnije me privlačila filozofija, pa ko zna šta je sve moglo biti umjesto ekonomije.

Šta vam je bio prvi posao u životu: Pogrebne usluge.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Vjerovatno bi neki set za preživljavanje bio najkorisniji, ali bih najradije poveo moje mačke umjesto bilo koje stvari.

Najdraža pjesma: „Grbavica“.

Šta gledate na televiziji: Sport, filmove, serije, vijesti, zabavni program, dokumentarce…, mada sve češće video streaming zamjenjuje klasičnu televiziju.

Šta vas nervira: Puno toga, ali nepravda i ljudska glupost ponajviše.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav.

Čega se plašite: Gubitka dragih osoba.

S kim najradije pijete kafu: U posljednje vrijeme najradije pijem „mača late“ s djevojkom.

Omiljena društvena mreža: LinkedIn.

Najdraža boja: Plava.

Ko vam je uzor: Moj otac.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Najurgentnije je zaustaviti i kazniti genocid, zločine, okupaciju i agresiju Izraela i SAD-a u Palestini, Libanu i Iranu, a potom spriječiti svaku drugu nepravdu i eksploataciju.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Omiljeni muzičar ili bend: „Zabranjeno pušenje“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tajna svih tajni“ Dena Brauna (Dan Brown).

Tim za koji navijate: FK Željezničar.

Omiljena narodna izreka: „Pametnom je i išaret dosta“.

Koje pitanje najviše mrzite: Suvišna pitanja koja potvrđuju da je često ćutanje zaista zlato.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ima ih mnogo iz različitih kategorija i žanrova, ali jedan od najlegendarnijih mi je „Broj 1“ iz stripa „Alan Ford“.

Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Sve zemlje svijeta koje još nisam posjetio, ali posebno DNR Koreju.