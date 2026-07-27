Igor Gavran, ekonomski analitičar: Pametnom je i išaret dosta

Ime i prezime: Igor Gavran.
Datum i mjesto rođenja: 3. juli 1978., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Provjerim koliko je sati i mogu li još spavati prije prve dnevne obaveze po rasporedu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Kao dječak sam maštao da postanem vojni pilot, kasnije me privlačila filozofija, pa ko zna šta je sve moglo biti umjesto ekonomije.
Šta vam je bio prvi posao u životu: Pogrebne usluge.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Vjerovatno bi neki set za preživljavanje bio najkorisniji, ali bih najradije poveo moje mačke umjesto bilo koje stvari.
Najdraža pjesma: „Grbavica“.
Šta gledate na televiziji: Sport, filmove, serije, vijesti, zabavni program, dokumentarce…, mada sve češće video streaming zamjenjuje klasičnu televiziju.
Šta vas nervira: Puno toga, ali nepravda i ljudska glupost ponajviše.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav.
Čega se plašite: Gubitka dragih osoba.
S kim najradije pijete kafu: U posljednje vrijeme najradije pijem „mača late“ s djevojkom.
Omiljena društvena mreža: LinkedIn.
Najdraža boja: Plava.
Ko vam je uzor: Moj otac.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Najurgentnije je zaustaviti i kazniti genocid, zločine, okupaciju i agresiju Izraela i SAD-a u Palestini, Libanu i Iranu, a potom spriječiti svaku drugu nepravdu i eksploataciju.
Najdraži pisac: Ivo Andrić.
Omiljeni muzičar ili bend: „Zabranjeno pušenje“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tajna svih tajni“ Dena Brauna (Dan Brown).
Tim za koji navijate: FK Željezničar.
Omiljena narodna izreka: „Pametnom je i išaret dosta“.
Koje pitanje najviše mrzite: Suvišna pitanja koja potvrđuju da je često ćutanje zaista zlato.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ima ih mnogo iz različitih kategorija i žanrova, ali jedan od najlegendarnijih mi je „Broj 1“ iz stripa „Alan Ford“.
Koju zemlju biste voljeli da posjetite: Sve zemlje svijeta koje još nisam posjetio, ali posebno DNR Koreju.