Očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, gužve na izlazu iz BiH na nekoliko graničnih prijelaza

Jutros se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana, očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora.

Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene kraće obustave.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama: Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju), granični prelaz Izačić-Bihać (most preko potoka Mrižnica) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.