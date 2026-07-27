Video / Heroj odbrane Žepe svjesno se žrtvovao da bi spasio civile: Ja sam taj Avdo kojeg tražite!

Na današnji dan prije 31 godinu Žepa je pala u ruke srpskog agresora, a neprijatelj je zarobio pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i komandanta odbrane tog mjesta, heroja Avdu Palića.

Palić je zarobljen 27. jula 1995. godine, nakon što se odazvao na pregovore sa vrhom Vojske Republike Srpske, koju je predvodio ratni zločinac Ratko Mladić. Svjesno je preuzeo rizik i žrtvovao se kako bi omogućio evakuaciju civila – žena, djece, starijih, bolesnih i ranjenih – iz opkoljene Žepe.

– Dobar dan. Ja sam taj Avdo kojeg tražite – rekao je Palić, uz osmijeh, ratnom zločincu Zdravku Tolimiru, u trenutku kada je krenuo na pregovore s Mladićem.

– Ne tražimo, nego hoćemo da razgovaramo – odgovorio mu je zbunjeni Tolimir, zatečen njegovom hrabrošću koja je ovjekovječena na posljednjem snimku heroja odbrane Žepe.

Prebačen u tajni vojni zatvor

Zajedno s Palićem tada su zarobljeni i Mehmed Hajrić te Amir Imamović, članovi ratnog Predsjedništva Žepe. Njihova tijela su kasnije identificirana i ukopana u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu.