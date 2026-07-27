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ZENIČKI PLANINARI

Ovo je hrabri Kemal Vidimlić, koji se sam probio kroz oluju da traži pomoć za prijatelje: Tako je spasio život Harisu Adiloviću

Prema zadnjih informacijama, tijela svih planinara su pronađena, dok je izvršena evakuacija samo dva, jer su vremenske neprilike spriječile nastavak evakuacije

Vidimlić spasio život Adiloviću. Facebook

S. S.

prije 2 minute

Pet od sedam zeničkih planinara stradalo je preksinoć na planini Elbrus u Rusiji.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", život su izgubili dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Prema zadnjih informacijama, tijela svih planinara su pronađena, dok je izvršena evakuacija samo dva, jer su vremenske neprilike spriječile nastavak evakuacije.

I kobne noći na toj planini se desilo veliko nevrijeme i u kratkom periodu su se naglo pokvarile vremenske prilike.

U svemu tome Nerminu Talamu i Almiru Krivdiću je pozlilo, a Kemal Vidimlić se odlučio sam probiti kroz veliku oluju i doći do jedne postaje kako bi obavijestio da se njegove kolege ne osjećaju dobro. Ostatak tima je ostao uz Talama i Krivdića, no nažalost dok je pomoć stigla po katastrofalnim vremenskim uslovima, oni su preminuli. I ne samo oni, nego i bračni par Alma i Denis Okanković, kao i doktorica Meliha Čaušević.

Ipak, hrabrost Vidimlića sigurno je spasila život Harisu Adiloviću, koji je ostao jedini preživjeli u oluji sa svojih pet kolega.

- Tamo je sada tzv. bijeli dan. Kad se spoje nebo i zemlja vidljivost je nula i tu se gubi orjentacija čak i za uvježbane ljude, a kamoli za slabije pripremljene ili one koji to nisu očekivali - rekao je jučer za "Avaz" ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić.

# ELBRUS
# RUSIJA
# KEMAL VIDIMLIĆ
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