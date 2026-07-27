Ovo je hrabri Kemal Vidimlić, koji se sam probio kroz oluju da traži pomoć za prijatelje: Tako je spasio život Harisu Adiloviću

Kako je ranije objavio portal "Avaza", život su izgubili dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

I kobne noći na toj planini se desilo veliko nevrijeme i u kratkom periodu su se naglo pokvarile vremenske prilike.

U svemu tome Nerminu Talamu i Almiru Krivdiću je pozlilo, a Kemal Vidimlić se odlučio sam probiti kroz veliku oluju i doći do jedne postaje kako bi obavijestio da se njegove kolege ne osjećaju dobro. Ostatak tima je ostao uz Talama i Krivdića, no nažalost dok je pomoć stigla po katastrofalnim vremenskim uslovima, oni su preminuli. I ne samo oni, nego i bračni par Alma i Denis Okanković, kao i doktorica Meliha Čaušević.

Ipak, hrabrost Vidimlića sigurno je spasila život Harisu Adiloviću, koji je ostao jedini preživjeli u oluji sa svojih pet kolega.

- Tamo je sada tzv. bijeli dan. Kad se spoje nebo i zemlja vidljivost je nula i tu se gubi orjentacija čak i za uvježbane ljude, a kamoli za slabije pripremljene ili one koji to nisu očekivali - rekao je jučer za "Avaz" ambasador BiH u Moskvi Ivan Orlić.