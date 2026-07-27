"Kvadrant C" ponovo pred vijećnicima: Danas odluka o njegovoj sudbini

Regulacioni plan "Kvadrant C - Marijin Dvor", jedan od najznačajnijih i najspornijih urbanističkih projekata u Sarajevu, danas će se ponovo naći pred vijećnicima Gradskog vijeća, koji bi mogli donijeti konačnu odluku o njegovom usvajanju.

Plan predviđa izgradnju oko 95.000 kvadratnih metara novih sadržaja u centralnom dijelu grada, uključujući veliki trgovački centar, diplomatski kompleks, poslovne objekte uz Vilsonovo šetalište, javni trg te dogradnju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nakon brojnih primjedbi javnosti dokument je djelimično izmijenjen, a među najvažnijim korekcijama je izmještanje priključne saobraćajnice izvan prostora Kampusa Univerziteta u Sarajevu, što je bio jedan od ključnih zahtjeva UNSA-e.

Uoči sjednice, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić oštro je kritikovao predloženi plan, optuživši stranke Trojke da ga pokušavaju usvojiti "na silu i na brzinu". Tvrdi da će njegova realizacija trajno uništiti preostale zelene površine na Marijinom Dvoru te je najavio da će devet vijećnika SDA i DF-a glasati protiv usvajanja dokumenta, uz očekivanje da će im se pridružiti i dio vijećnika drugih stranaka.

Na odbacivanje plana pozvao je i filantrop Edmond Offermann, jedan od najvećih donatora za obnovu sarajevske žičare. U otvorenom pismu vijećnicima izrazio je razočaranje što vlasti nisu uključile stručnjake i arhitektonska udruženja u javnu raspravu o primjedbama na planiranu gradnju.