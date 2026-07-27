Dom naroda PSBiH danas o prijedlogu budžeta institucija BiH za 2026.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev Predsjedništva BiH za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu po hitnom postupku.

Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice, po hitnom postupku, usvojio predloženi budžet.

Ukupni prihodi

Vijeće ministara BiH ranije je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu i dostavilo ga Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2026. godinu iznose 1.580.500.000 KM, što je povećanje za 10 miliona KM, odnosno jedan posto u odnosu na budžet institucija BiH za 2025. godinu.

Predsjedništvo BiH je dalo ovlaštenje ministru finansija i trezora BiH Srđanu Amidžiću da u Parlamentarnoj skupštini BiH, u ime Predsjedništva BiH, izvještava o predloženom budžetu.

Ministar Amidžić je na sjednici Predstavničkog doma kazao da se predloženi budžet zasniva na ekonomskim politikama koje je utvrdio Parlament BiH, a ključni segment ovog budžeta je poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Podsjetio je da su Predstavnički dom i Dom naroda usvojili zakone koji su omogućili i retroaktivnost kad je u pitanju isplata primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara 2026. godine.

- Ukoliko ovaj dokument dobije podršku parlamentaraca, bit ćemo u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine zaostatke, s obzirom da se još uvijek njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 KM - naveo je ministar Amidžić.

Što se tiče samog budžeta i budžetskog okvira, kazao je da je on predložen u iznosu od 1.580.500.000 KM, od čega su najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi, gdje su ponovo dominantni, kao i u prethodnoj godini, prihodi od dobiti Centralne banke, koji su na nižem nivou u odnosu na nivo koji je bio prošle godine.

Primanja zaposlenih

Dodao je da se rashodi najviše odnose na primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Plate i naknade iznose 1.161.768.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu čine povećanje od 125,2 miliona KM - naveo je Amidžić.

Nakon hitne, planirano je održavanje i redovne sjednice Doma naroda, na čijem predloženom dnevnom redu su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu (P.Z.E.I) i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.

Predlagač ova dva zakona je Vijeće ministara BiH.