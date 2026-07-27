Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIDIMLIĆ I ADILOVIĆ

Ambasador otkrio: Čuo sam se s preživjelim planinarima, dobro su i spremni su da se vrate kući

Sa ruskom stranom vrlo dobro sarađujemo kada je riječ o svim aktivnostima, rekao je

Ivan Orlić. Facebook

S. S.

prije 33 minute

Potraga za troje planinara iz Zenice koji su nestali na planini Elbrus privremeno je obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova, potvrdio je sinoć za BHRT ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji Ivan Orlić.

On je dodao da su u međuvremenu, u jednom skloništu ispod vrha Elbrusa, pronađene dvije ženske osobe koje su bile žive, ali njihov identitet i državljanstvo još nisu utvrđeni. U istom skloništu pronađeno je i tijelo jedne muške osobe.

- O tome za sada nemam više informacija. Sa ruskom stranom vrlo dobro sarađujemo kada je riječ o svim aktivnostima - kazao je ambasador.

Orlić je istakao da su dvojica preživjelih članova ekspedicije, Kemal Vidimlić i Haris Adilović, u dobrom zdravstvenom stanju.

- Čuo sam se danas s Vidimlićem i Adilovićem. Oni su u vrlo dobrom zdravstvenom stanju, nisu u bolnici, pružena im je prva pomoć i spremni su da se vrate kući - rekao je Orlić jučer.

Govoreći o nastavku spasilačke akcije, ambasador je naglasio da vremenske prilike trenutno onemogućavaju potragu.

- Izrazito su loši vremenski uslovi. Vjetar puše brzinom od 70 do 100 kilometara na sat, vidljivost je gotovo nikakva i orijentacija se može izgubiti za trenutak. Potraga je zbog toga prekinuta - rekao je Orlić.

Prema njegovim riječima, u akciji učestvuje 16 ruskih spasilaca, a potraga će biti nastavljena čim se vremenski uslovi poboljšaju.

# ZENICA
# IVAN ORLIĆ
# ELBRUS
# RUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.