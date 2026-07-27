Ambasador otkrio: Čuo sam se s preživjelim planinarima, dobro su i spremni su da se vrate kući

Potraga za troje planinara iz Zenice koji su nestali na planini Elbrus privremeno je obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova, potvrdio je sinoć za BHRT ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji Ivan Orlić.

On je dodao da su u međuvremenu, u jednom skloništu ispod vrha Elbrusa, pronađene dvije ženske osobe koje su bile žive, ali njihov identitet i državljanstvo još nisu utvrđeni. U istom skloništu pronađeno je i tijelo jedne muške osobe.

- O tome za sada nemam više informacija. Sa ruskom stranom vrlo dobro sarađujemo kada je riječ o svim aktivnostima - kazao je ambasador.