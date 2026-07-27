Video / Esma Palić kroz suze: Moj Avdo mi je kazao "Idi, moraš preživjeti", šest godina sam se nadala da je živ

Trideset prva godišnjica otkako je zarobljen i ubijen Avdo Palić, legendarni komandant odbrane Žepe i pukovnika Armije RBiH, navršava se danas, 27. jula. Tim povodom razgovarali smo sa suprugom rahmetli Avde, Esmom Palić, koja se prisjetila dešavanja te 1995. godine, događaja koji su prethodili zarobljavanju, ali i godina borbe kada je ostala sama s dvije male kćerke.

- Kada je 11. jula pala Srebrenica, Avdo je već 12. dobio informaciju šta se dešava. Avdo je bio svjestan da je isti scenarij bio namijenjen i Žepi, a to će se kasnije pokazati u procesima u Hagu. Znao je da se moramo braniti – kazala je.

13 dana borbe

Trinaest dana se Žepa branila pred silnom Mladićevom armadom, kazala je Palić, dodajući da nisu bili umorni od ubijanja. Ljuta je, kaže, kada čuje da Žepi nije bio namijenjen isti scenarij kao u Srebrenici.

- Avdo i njegovi saborci su se borili 13 dana i dali vremena Sarajevu i UN-u da reaguju. Za sve to vrijeme Mladić je Avdu pozivao na pregovore, ali on nije išao jer je znao da to nije dobro u tom trenutku. Međutim, tog 23. jula je pala jedna važna kota. Znao je da više nema resursa da se brani i da mu je rečeno da sami sebi pomognu kako znaju i umiju.

Mladićev plan

To je bio ključ da je Avdo drugi dan otišao na pregovore. Znao je da je Mladić samo njega čekao.