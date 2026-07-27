Video / Esma Palić kroz suze: Moj Avdo mi je kazao "Idi, moraš preživjeti", šest godina sam se nadala da je živ

Trideset prva godišnjica otkako je zarobljen i ubijen Avdo Palić, legendarni komandant odbrane Žepe i pukovnika Armije RBiH, navršava se danas, 27. jula. Tim povodom razgovarali smo sa suprugom rahmetli Avde, Esmom Palić, koja se prisjetila dešavanja te 1995. godine, događaja koji su prethodili zarobljavanju, ali i godina borbe kada je ostala sama s dvije male kćerke.
- Kada je 11. jula pala Srebrenica, Avdo je već 12. dobio informaciju šta se dešava. Avdo je bio svjestan da je isti scenarij bio namijenjen i Žepi, a to će se kasnije pokazati u procesima u Hagu. Znao je da se moramo braniti – kazala je.
13 dana borbe
Trinaest dana se Žepa branila pred silnom Mladićevom armadom, kazala je Palić, dodajući da nisu bili umorni od ubijanja. Ljuta je, kaže, kada čuje da Žepi nije bio namijenjen isti scenarij kao u Srebrenici.
- Avdo i njegovi saborci su se borili 13 dana i dali vremena Sarajevu i UN-u da reaguju. Za sve to vrijeme Mladić je Avdu pozivao na pregovore, ali on nije išao jer je znao da to nije dobro u tom trenutku. Međutim, tog 23. jula je pala jedna važna kota. Znao je da više nema resursa da se brani i da mu je rečeno da sami sebi pomognu kako znaju i umiju.
Mladićev plan
To je bio ključ da je Avdo drugi dan otišao na pregovore. Znao je da je Mladić samo njega čekao.
- Zaista isti dan je krenula evakuacija, odnosno deportacija civila, ranjenika, starijih. Zadnji dan, kada je Mladić shvatio da su svi civili izašli i da Žepa ostaje sama onda je blokirao zadnji konvoj od 806 civila i tražio Avdu da se preda – kazala je.
Ispričala je kako je mogla naslutiti šta mu se sprema i da je njeno posljednje razmišljanje bilo upravo to, da će se svi oni nekako spasiti, ali šta će biti s njim.
- Znala sam da neće odustati od svojih principa. I ranije su mu prijetili i ranije su ga uslovljavali da izađe. Lično mu je Mladić 1993. ponudio izlazak i da kaže šta želi. Prijetili su mu i rekli da će biti žrtvovan – kazala je Palić.
Prisjetila se i posljednjeg susreta i svega onoga što su jedno drugom rekli, kazavši da su joj te njegove riječi u životu često bile vodilja.
Prvih šest godina bila je ubijeđena i gajila je nadu da je Avdo živ i da se nalazi u nekom zatvoru, međutim, kasnije je ta nada nestala i onda je narednih 14 godina tražila kosti i posmrtne ostatke. Tih prvih godina, kaže, bilo je i slučajeva da su ljudi zvali i tražili pare za informaciju gdje je, ali da nije vjerovala tim lažnim provokacijama.
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