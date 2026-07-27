Udruženje "Renesansa": Sedam godina čekanja je dovoljno

Udruženje oboljelih od raka dojke i drugih malignih bolesti "Renesansa" poziva federalnog ministra zdravstva, Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnike u Parlamentu FBiH da prekinu višegodišnji zastoj u reviziji Liste lijekova Fonda solidarnosti i preuzmu odgovornost za odluke koje direktno utječu na živote onkoloških pacijenata, saopćeno je iz tog udruženja.

Efikasnije liječenje

"Renesansa" naglašava da cilj nije usvajanje najduže liste lijekova niti formalno zatvaranje procesa koji traje godinama. Cilj je lista koja će pacijentima omogućiti terapije s najvećom dokazanom kliničkom koristi i koja će biti medicinski opravdana, savremena i finansijski provediva.

- Pacijenti ne očekuju savršen dokument. Očekuju odgovornu odluku. Ministar zdravstva ne može biti samo poštar između stručnih komisija i Vlade. Njegova je odgovornost da zajedno sa strukom odredi prioritete i predloži listu lijekova koju će zdravstveni sistem zaista moći provesti. To je suština odgovornog upravljanja javnim novcem i odgovorne zdravstvene politike - ističe Enida Glušac, predsjednica Udruženja "Renesansa".

Iz Udruženja podsjećaju da broj lijekova na listi sam po sebi ne znači bolju zdravstvenu zaštitu. Ono što je stvarni uspjeh jeste broj pacijenata kojima će nova lista omogućiti efikasnije liječenje, duže preživljavanje, bolji kvalitet života ili pristup terapijama koje danas nisu dostupne.

"Renesansa" smatra da odgovorna prioritizacija nije uskraćivanje prava pacijentima nego način da raspoloživi novac bude za terapije s najvećom zdravstvenom koristi. Takav pristup preporučuje i Evropski revizorski sud u okviru provođenja Evropskog plana za borbu protiv raka.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, jedna od pet osoba tokom života oboljet će od raka, dok će broj novih slučajeva u svijetu do 2050. godine porasti na gotovo 35 miliona godišnje.

Odgovornost institucija

Bosna i Hercegovina, kako ističu iz Udruženja "Renesansa", ne može odgovoriti na taj izazov zdravstvenim sistemom koji sedam godina nije u stanju završiti reviziju jedne od najvažnijih lista lijekova za onkološke pacijente.

"Renesansa" poručuje da je vrijeme da institucije preuzmu odgovornost, završe proces revizije i pacijentima omoguće terapije koje predstavljaju savremeni standard liječenja.

Rak dojke i rak grlića materice su među vodećim uzrocima obolijevanja i smrtnosti žena u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju.