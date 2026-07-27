Sanel Kajan predložio izgradnju spomenika "Ljiljan" na Fortici iznad Mostara

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sanel Kajan (DF) predložio je izgradnju spomen-obilježja "Ljiljan" na brdu Fortica iznad Mostara, koje bi, prema njegovoj ideji, predstavljalo centralni spomenik svim braniocima Mostara.

Kajan smatra da je ovakav spomenik potreban kako bi se trajno sačuvala uspomena na pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH koji su izgubili živote u odbrani grada i države.

- Ideja izgradnje spomen-obilježja "Ljiljan" na Fortici nije samo podizanje još jednog spomenika. To je vapaj porodica čiji se glas decenijama ne čuje i ne uvažava - poručio je Kajan.