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SIMBOL SJEĆANJA

Sanel Kajan predložio izgradnju spomenika "Ljiljan" na Fortici iznad Mostara

Mostar više od tri decenije nakon rata nema centralno spomen-obilježje posvećeno svojim braniocima

Sanel Kajan. Facebook

Dž. B.

prije 41 minutu

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sanel Kajan (DF) predložio je izgradnju spomen-obilježja "Ljiljan" na brdu Fortica iznad Mostara, koje bi, prema njegovoj ideji, predstavljalo centralni spomenik svim braniocima Mostara.

Kajan smatra da je ovakav spomenik potreban kako bi se trajno sačuvala uspomena na pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH koji su izgubili živote u odbrani grada i države.

- Ideja izgradnje spomen-obilježja "Ljiljan" na Fortici nije samo podizanje još jednog spomenika. To je vapaj porodica čiji se glas decenijama ne čuje i ne uvažava - poručio je Kajan.

Ilustracija spomenika. Facebook

On je kritikovao odnos prema pitanju dozvola za gradnju spomenika, navodeći da su u Mostaru i okolini ranije izgrađena brojna obilježja posvećena HVO-u, uz pitanje da li su svi ti objekti imali potrebne saglasnosti i dozvole.

Prema njegovim riječima, Mostar više od tri decenije nakon rata nema centralno spomen-obilježje posvećeno svojim braniocima, dok su druga obilježja podizana bez sličnih rasprava.

Kajan je istakao da je ljiljan simbol žrtve, slobode i prava na sjećanje te poručio da će istrajati u realizaciji ove inicijative.

- Ovo je dug prema onima koji su dali živote za slobodu Mostara i Bosne i Hercegovine - zaključio je Kajan.

# SPOMENIK
# LJILJAN
# SANEL KAJAN
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