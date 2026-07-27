Nebo se otvorilo, za samo pola sata palo 40 litara kiše po kvadratu

Velika količina padavina u kratkom periodu izazvala je probleme u gradskim ulicama. Odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu uspjeli prihvatiti svu vodu, pa su se pojedine saobraćajnice pretvorile u bujice.

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom pogodilo je jutros Trebinje, gdje je za samo pola sata palo oko 40 litara kiše po kvadratnom metru.

Snimci s terena pokazuju velike količine vode koje se slijevaju niz stepeništa i objekte u Starom gradu, ali i na okolnim ulicama. Saobraćaj se odvija otežano, a vozila se kreću kroz poplavljene dijelove kolovoza.

Iz Meteorološke stanice Trebinje potvrđeno je da je u posljednjih pola sata palo 40 litara kiše po kvadratnom metru, dok je od sinoć ukupna količina padavina dostigla 58 litara.

Nakon Trebinja, olujni oblak nastavio je kretanje prema Crnoj Gori, gdje su se također očekivali jaki pljuskovi i nevrijeme.