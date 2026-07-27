Nove cijene parkinga u Sarajevu: Poskupjele zone, garaže i usluge pauk službe

U Sarajevu su od danas na snazi nove cijene parkinga i pratećih usluga. Prema novom cjenovniku KJKP "Rad", koji je donesen na osnovu odluke Vlade Kantona Sarajevo, sat parkiranja u prvoj i drugoj zoni skuplji je za jednu KM.

Parkiranje u prvoj zoni sada košta 3 KM po satu, dok je cijena u drugoj zoni 2 KM. Dnevna karta iznosi 30 KM u prvoj, odnosno 15 KM u drugoj zoni. Sedmična karta za putnička vozila košta 65 KM u prvoj i 35 KM u drugoj zoni.

Najveće povećanje odnosi se na usluge pauk službe. Odvoz nepropisno parkiranog vozila, koji je ranije koštao 120 KM, sada iznosi 200 KM. Čuvanje vozila na depou naplaćuje se 30 KM po danu, dok će blokiranje točkova, odnosno doplatna karta, koštati 40 KM.

To znači da vozača kojem pauk odveze automobil intervencija i samo jedan dan čuvanja mogu koštati najmanje 230 KM, bez dodatnih kazni i troškova.

Poskupjele su i mjesečne karte. Stanari će za povlaštenu mjesečnu kartu plaćati 55 KM u prvoj i 45 KM u drugoj zoni. Pravna lica izdvajat će 150 KM za prvu i 100 KM za drugu zonu, dok će fizička lica bez prebivališta u zoni plaćati 100 KM, odnosno 70 KM.

Novi cjenovnik obuhvata i zakup garažnih mjesta kojima upravlja KJKP "Rad". Mjesečni zakup u garaži Ciglane I iznosi 90 KM, u Ciglanama II 80 KM, dok će zatvoreni dio garaže na Dobrinji koštati 70 KM, a otvoreni 50 KM. U garaži Saraj Polje cijena zatvorenog mjesta je 80 KM, a otvorenog 50 KM.

Iz KJKP "Rad" naveli su da su nove cijene garaža povratak na nivo iz 2021. godine, kada su privremeno smanjene zbog ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa.