Balić o "Kvadrantu C": Umjesto parka uz Vilsonovo šetalište planiraju betonske blokove od 25 metara

Vijećnik SDA u Gradskom vijeću Grada Sarajeva Kerim Balić kritikovao je predloženi Regulacioni plan "Kvadrant C – Marijin Dvor", tvrdeći da se pod izgovorom izgradnje World Trade Centra (WTC) ugrožavaju zelene površine u centru Sarajeva.

Iz obrnutog smjera

Balić smatra da se plan pokušava usvojiti prije donošenja urbanističkog plana, čime se, prema njegovim riječima, proces vodi "iz obrnutog smjera", odnosno da investitori diktiraju budući izgled grada.

- Mi nismo protiv gradnje niti protiv WTC-a, ali jesmo protiv nekontrolisane gradnje koju postojeća infrastruktura ne može podnijeti i protiv ukidanja zelenih površina - poručio je Balić.

Podsjetio je da je sličan prijedlog prije dvije godine izazvao reakcije javnosti i proteste građana, te ocijenio da se sada investitori kriju iza projekta WTC-a.

Govoreći o izmjenama plana, Balić je odbacio tvrdnje da su smanjeni koeficijenti izgradnje, navodeći da je na tom prostoru ranije bila predviđena zelena površina.

Prema njegovim riječima, novi plan uz Vilsonovo šetalište predviđa objekte visine do 25 metara, što bi, kako tvrdi, značilo gubitak parka i izgradnju "betonskih blokova".

Zelena površina

SDA neće podržati ovaj regulacioni plan, ali ni predložene amandmane Naše stranke, za koje Balić smatra da ne rješavaju ključne probleme.

On upozorava i da postojeća infrastruktura, posebno saobraćaj i kanalizacioni sistem, ne bi mogli podnijeti dodatno opterećenje.

Balić ističe da se u javnosti zanemaruje činjenica da bi realizacijom novog plana trajno nestala zelena površina koja je predviđena važećim regulacionim planom. Prema njegovim riječima, objekti poput ambasade, prostora za Ars Aevi i Prirodno-matematičkog fakulteta mogu se realizovati i bez ukidanja parka.