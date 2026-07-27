Girt najavio podršku Kvadrantu C ukoliko se prihvati amandman Naše stranke

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajevo Alen Girt komentirao je Regulacioni plan "Kvadrant C - Marijin Dvor", koji se nalazi na dnevnom redu današnje sjednice.

- Naš je cilj da se principi urbanističkog plana ispoštuju. Zato što smatramo da su nam na sjednici, kada je pričano o urbanističkom planu, rečene dvije stvari. Zavod za planiranje je rekao da se uvode norme i mi želimo da te norme odmah počnu da djeluju. Na opasku opozicije da se urbanistički plan donosi navrat-nanos, nama je jasno rečeno da se na njemu radi 10 godina. Znači da su to ozbiljne studije, a te same studije sadrže u sebi koeficijente - kazao je Girt.

Naveo je da je njihov amandman da se Regulacioni plan uskladi s urbanističkim parametrima, spratnosti i zaštite okoliša.

- Predložili smo amandman koji će pomoći da ta zona oko samog Univerziteta nema tolikog saobraćaja i to se odnosi na te koeficijente. S druge strane, tu će sada biti jedan akcelerator koji će se koristiti, koliko sam shvatio, u medicinske svrhe za liječenje kancerogenih bolesti, raka i slično, i to mora imati jednu zonu komfora. To je jako teško, tako da je naš amandman išao u tom pravcu da mi želimo da se ispoštuju svi ti uslovi. Čuli smo od opozicije da amandman ne može biti ispoštovan. To nije tako. Kada se ovaj amandman usvoji, ako ga usvoji Gradsko vijeće, on onda automatski postaje dio dokumenta, takav ide u Službene novine i on se mora ispoštovati - naglasio je te dodao da će podržati samo ukoliko se prihvati amandman.