Mekić: Očekujem da će "Kvadrant C" biti usvojen prije izbora

Vijećnik i predsjednik Kluba SDP-a u Gradskom vijeću Grada Sarajeva Muamer Mekić komentarisao je povlačenje Regulacionog plana "Kvadrant C - Marijin Dvor" sa dnevnog reda sjednice, izrazivši žaljenje što danas nije došlo do glasanja.
Mekić tvrdi da su višemjesečne konsultacije i analize dovele do kompromisa koji je bio prihvatljiv različitim političkim opcijama. Posebno je istakao ulogu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu u pripremi izmjena plana.
- Žao mi je što ova tačka nije došla na dnevni red. Smatram da su aktivnosti koje su prethodile procesu dovele do konsenzusa prihvatljivog svim politikama - kazao je Mekić.
Iako plan danas nije usvojen, vijećnik SDP-a smatra da proces nije završen i očekuje da će se dokument ponovo naći pred Gradskim vijećem.
Mekić vjeruje da bi "Kvadrant C" mogao dobiti potrebnu podršku prije predstojećih izbora.
- Nažalost, nismo uspjeli usvojiti ovaj regulacioni plan na današnjoj sjednici, ali očekujem da će se ponovo naći pred vijećnicima i da ćemo prije izbora dobiti podršku za njegovo usvajanje - poručio je Mekić.