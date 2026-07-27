Mekić: Očekujem da će "Kvadrant C" biti usvojen prije izbora

Vijećnik i predsjednik Kluba SDP-a u Gradskom vijeću Grada Sarajeva Muamer Mekić komentarisao je povlačenje Regulacionog plana "Kvadrant C - Marijin Dvor" sa dnevnog reda sjednice, izrazivši žaljenje što danas nije došlo do glasanja.

Mekić tvrdi da su višemjesečne konsultacije i analize dovele do kompromisa koji je bio prihvatljiv različitim političkim opcijama. Posebno je istakao ulogu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu u pripremi izmjena plana.