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GRADSKO VIJEĆE SARAJEVA

Mekić: Očekujem da će "Kvadrant C" biti usvojen prije izbora

Žao mi je što ova tačka nije došla na dnevni red, kazao je

Mekić je optimističan. Facebook

Dž. B.

prije 18 minuta

Vijećnik i predsjednik Kluba SDP-a u Gradskom vijeću Grada Sarajeva Muamer Mekić komentarisao je povlačenje Regulacionog plana "Kvadrant C - Marijin Dvor" sa dnevnog reda sjednice, izrazivši žaljenje što danas nije došlo do glasanja.

Mekić tvrdi da su višemjesečne konsultacije i analize dovele do kompromisa koji je bio prihvatljiv različitim političkim opcijama. Posebno je istakao ulogu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu u pripremi izmjena plana.

- Žao mi je što ova tačka nije došla na dnevni red. Smatram da su aktivnosti koje su prethodile procesu dovele do konsenzusa prihvatljivog svim politikama - kazao je Mekić.

Iako plan danas nije usvojen, vijećnik SDP-a smatra da proces nije završen i očekuje da će se dokument ponovo naći pred Gradskim vijećem.

Mekić vjeruje da bi "Kvadrant C" mogao dobiti potrebnu podršku prije predstojećih izbora.

- Nažalost, nismo uspjeli usvojiti ovaj regulacioni plan na današnjoj sjednici, ali očekujem da će se ponovo naći pred vijećnicima i da ćemo prije izbora dobiti podršku za njegovo usvajanje - poručio je Mekić.

# GRADSKO VIJEĆE
# MUAMER MEKIĆ
# KVADRANT C
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