Hoće li sarajevski vatrogasci dobiti povoljnije uslove za penzionisanje





U Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo, na inicijativu predstavnika vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice Kantona Sarajevo Mirsada Karića, komandanta Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica Nermina Mujkanovića i predstavnika vatrogasaca Mostara Blaženka Martinovića, održan je radni sastanak s ciljem razmatranja poboljšanja statusa vatrogasaca.

Sastanak je održan povodom pokretanja pregovora sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u vezi s unapređenjem zakonskih rješenja koja se odnose na ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Sastanku su prisustvovali i predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Kenan Spahić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić, zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina Mate Jurković, zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe Neum Ante Džono, zapovjednik Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan, zapovjednik Profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica Alen Alikadić, predstavnik Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Salko Šute, zapovjednik Profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija Denis Baručija, predstavnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla Dino Poljić i Adel Avdić, predstavnik Profesionalne vatrogasne jedinice Banovići Husein Imširović, zapovjednik Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik Muhamed Ibrić, komandir Profesionalne vatrogasne jedinice Živinice Ekrem Mujanović, te rukovodilac Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac Siniša Baković.

Tokom sastanka vođena je konstruktivna rasprava o potrebi izmjene postojećih zakonskih propisa kojima bi se profesionalnim vatrogascima u Federaciji Bosne i Hercegovine omogućili povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na penziju, uvažavajući specifičnost, težinu i visok stepen rizika vatrogasnog poziva. Učesnici sastanka izrazili su jedinstven stav da je neophodno nastaviti dijalog s nadležnim institucijama kako bi se kroz zakonske izmjene unaprijedio status profesionalnih vatrogasaca i osigurala adekvatna zaštita njihovih prava, saopšteno je.