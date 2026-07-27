Rijaset pozvao na jedinstvo muslimana u Sandžaku i Srbiji

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini podržava inicijativu vraćanja jedinstva Islamske zajednice u Srbiji i cijeni trud koji su s tim ciljem u posljednjim danima uložili muslihuni iz bošnjačkog naroda.

– Reisul-ulema i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ohrabruju sve relevantne aktere da pokažu dobru volju i odlučnost u finaliziranju planova za povratak jedinstva muslimana u Sandžaku i Srbiji. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će nastaviti davati podršku svakom nastojanju da se očuva jedinstvo muslimana ovih prostora i njegova historijska ukorijenjenost u instituciji reisul-uleme sa sjedištem u Sarajevu – saopćio je Ured za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH.