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ISLAMSKA ZAJEDNICA

Rijaset pozvao na jedinstvo muslimana u Sandžaku i Srbiji

Nastaviće se davati podrška svakom nastojanju da se očuva jedinstvo muslimana ovih prostora

Rijaset Islamske vjerske zajednice u BiH. IZ BiH

MINA

prije 38 minuta

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini podržava inicijativu vraćanja jedinstva Islamske zajednice u Srbiji i cijeni trud koji su s tim ciljem u posljednjim danima uložili muslihuni iz bošnjačkog naroda.

– Reisul-ulema i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ohrabruju sve relevantne aktere da pokažu dobru volju i odlučnost u finaliziranju planova za povratak jedinstva muslimana u Sandžaku i Srbiji. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će nastaviti davati podršku svakom nastojanju da se očuva jedinstvo muslimana ovih prostora i njegova historijska ukorijenjenost u instituciji reisul-uleme sa sjedištem u Sarajevu – saopćio je Ured za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

# JEDINSTVO
# RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE BIH
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