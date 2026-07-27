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REDOVNA SJEDNICA

Dom naroda PSBiH o zakonima o industrijskom dizajnu i o upravnom postupku

Poslanik u Predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović nedavno je pozvao delegate Doma naroda PSBiH da u dnevni red sjednice uvrste i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama

Dom naroda PSBiH - Avaz
Dom naroda PSBiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
FENA

prije 20 minuta

Postavljanjem delegatskih pitanja, na koja bi članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine trebali da odgovaraju odmah, usmeno, počela je redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon toga će uslijediti utvrđivanje dnevnog reda sjednice, na kojem bi trebalo da se nađu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu (P.Z.E.I) i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku.

Predlagač ova dva zakona je Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH ranije je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu u procesu harmoniziranja sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva u postupku učlanjena BiH u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO), ali i standardima koje primjenjuju zemlje EU u ovom području.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je predložilo Ministarstvo pravde s ciljem osiguranja preduvjeta za nastavak digitalne transformacije javne uprave u institucijama Bosne i Hercegovine.

Poslanik u Predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović nedavno je pozvao delegate Doma naroda PSBiH da u dnevni red sjednice uvrste i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama koji je ranije, na njegov prijedlog, usvojio Predstavnički dom.

Predloženi zakon predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Vijeće ministara BiH može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate.

# DOM NARODA PSBIH
# SJEDNICA
# SARAJEVO
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