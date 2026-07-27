SDA Livno osudila ispisivanje fašističkih simbola: "Nema mjesta mržnji i prijetnjama"

Gradska organizacija SDA Livno najoštrije osuđuje ispisivanje fašističkih simbola na više lokacija u Livnu, u naseljima Begluk i Prikorika.

Kako navode u saopćenju, ovakvi vandalski činovi predstavljaju napad na sigurnost građana, narušavaju međunacionalno povjerenje, te izazivaju osjećaj straha i nesigurnosti među stanovnicima.

- Posebno zabrinjava činjenica da su simboli ispisani i na privatnim objektima i javnim površinama. Smatramo da za ovakve pojave u demokratskom društvu ne smije biti mjesta, te da svaki pokušaj širenja mržnje i izazivanja međunacionalnih tenzija mora biti odlučno sankcioniran.

Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 i Kantonalno tužilaštvo da hitno poduzmu sve zakonom propisane mjere kako bi počinioci bili identificirani, procesuirani i adekvatno kažnjeni. Posebno zabrinjava činjenica da je ovo drugi ozbiljan incident u posljednjih mjesec dana, nakon paljenja zastava Bosne i Hercegovine u Golinjevu, što dodatno uznemirava građane i opravdano izaziva zabrinutost za njihovu sigurnost. Očekujemo brzu, profesionalnu i nepristrasnu reakciju nadležnih institucija, jer je zaštita sigurnosti svih građana njihova zakonska obaveza. Svako odugovlačenje ili izostanak konkretne reakcije može dodatno narušiti povjerenje građana u institucije sistema.

Istovremeno pozivamo predstavnike svih političkih stranaka, institucija i organizacija civilnog društva da jasno i nedvosmisleno osude ovakve postupke. Šutnja pred pojavama koje nose obilježja fašističkih poruka i koje mogu narušiti međunacionalne odnose ne doprinosi očuvanju mira, stabilnosti i međusobnog povjerenja.