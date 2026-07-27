Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEMA KRAJA

Video / Skoro cijelo ljeto traje obnova autoputa od Kaknja do Zenice

Zbog toga se saobraćaj odvija samo desnom trakom

Radovi na autoputu. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 42 minute

Prosto nevjerovatno zvuči da obnova saobraćajnice na dionici autoputa između Kaknja i Zenice traje skoro čitavo ljeto.

Kako je zabilježio "Avazov" reporter na licu mjesta, trenutno se obnavlja dionica od Bilješeva do Tičića, na području Općine Kakanj, u smjeru Zenica-Sarajevo.

Zbog toga se saobraćaj odvija samo desnom trakom.

Kako trenutno izgledaju radovi, pogledajte u videosnimku koji je napravio "Avazov" reporter dronom.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# ZENICA
# AUTOPUT
# KAKANJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.