Video / Skoro cijelo ljeto traje obnova autoputa od Kaknja do Zenice

Prosto nevjerovatno zvuči da obnova saobraćajnice na dionici autoputa između Kaknja i Zenice traje skoro čitavo ljeto.
NEMA KRAJA
Zbog toga se saobraćaj odvija samo desnom trakom
Radovi na autoputu. Avaz
Prosto nevjerovatno zvuči da obnova saobraćajnice na dionici autoputa između Kaknja i Zenice traje skoro čitavo ljeto.
Kako je zabilježio "Avazov" reporter na licu mjesta, trenutno se obnavlja dionica od Bilješeva do Tičića, na području Općine Kakanj, u smjeru Zenica-Sarajevo.
Zbog toga se saobraćaj odvija samo desnom trakom.
Kako trenutno izgledaju radovi, pogledajte u videosnimku koji je napravio "Avazov" reporter dronom.
GEOPOLITIKA
UJKA SEM NE PRAŠTA