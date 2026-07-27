Video / Skoro cijelo ljeto traje obnova autoputa od Kaknja do Zenice

Prosto nevjerovatno zvuči da obnova saobraćajnice na dionici autoputa između Kaknja i Zenice traje skoro čitavo ljeto.

Kako je zabilježio "Avazov" reporter na licu mjesta, trenutno se obnavlja dionica od Bilješeva do Tičića, na području Općine Kakanj, u smjeru Zenica-Sarajevo.

Zbog toga se saobraćaj odvija samo desnom trakom.

Kako trenutno izgledaju radovi, pogledajte u videosnimku koji je napravio "Avazov" reporter dronom.

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