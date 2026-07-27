Kovačević nakon usvajanja budžeta: "Ne postoje institucije kulture BiH, ona je u nadležnosti entiteta"

Govoreći o činjenici da se u budžetu ponovo nisu našle institucije kulture od državnog značaja, Kovačević je kazao da, prema njegovom mišljenju, takve institucije ne postoje jer kultura nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine.

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević (SNSD) obratio se javnosti nakon što je usvojen budžet Bosne i Hercegovine.

- A to sad da vi nama držite predavanja o tome jesmo li mi bili u nekoj instituciji ili nismo, mislim da to nije ni korektno. Mislim da itekako brinemo o kulturi i svog naroda i drugih naroda. Kultura je jako značajna i itekako držimo do nje. Kultura je u nadležnosti entiteta. Ne znam kako je to sad u Federaciji Bosne i Hercegovine, da li se nadležnost spušta i na kantone, ali što se nas iz Republike Srpske tiče, itekako držimo do kulture i njenih institucija, i uvijek ćemo držati - kazao je Kovačević.

Kovačević je istakao da su bili spremni podržati povećanje budžeta samo u slučaju da se radi o rastu plata zaposlenih.

- Ukupni budžet je, u odnosu na prošlu godinu, povećan za 10 miliona konvertibilnih maraka, dok je stavka za plate zaposlenih rasla za skoro 130 miliona KM. To u suštini znači da je budžet umanjen kada se izuzmu plate. Iznos za plate zaposlenih iznosi blizu milijardu i 160 miliona KM, što uvjerljivo predstavlja najveći dio ovog budžeta - kazao je Kovačević.

Dodao je da izdvajanja Republike Srpske za budžet Bosne i Hercegovine tokom protekle četiri godine nisu povećana ni za jednu marku.

Govoreći o aktuelnim pitanjima koja se odnose na, kako je naveo, "takozvane institucije kulture BiH" i BHRT, Kovačević je ponovio da nikada ne bi podržao da se bilo koja od tih institucija našla u budžetu.

- Što se tiče aktuelne teme o takozvanim institucijama kulture BiH i BHRT-u, više puta sam ponovio da nikada ne bih dao podršku da se bilo koja od tih institucija našla u ovom budžetu. Zahvalan sam ministru Amidžiću što je istrajao, bio profesionalan i dosljedno insistirao na poštovanju Ustava, ustavne strukture i zakona u Bosni i Hercegovini. Iako su neki prijetili da neće glasati za budžet u kojem nema BHRT-a i takozvanih institucija kulture BiH, na kraju su usvojili upravo onaj budžet koji je pripremilo Ministarstvo finansija - kazao je Kovačević.

Poručio je da i dalje smatraju neustavnim određene institucije, te naglasio da budžet tim institucijama nije povećan, nego zaposlenima koji rade u njima.

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