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SRUŠEN KVORUM

Magazinović o ponašanju delegata SNSD-a: Cijenu njihove političke neodgovornosti ponovo će plaćati narod na svakoj benzinskoj pumpi

Predstavnički dom usvojio je ovaj zakon još u martu ove godine, naveo je

Saša Magazinović. Facebook

Al. B.

prije 18 minuta

Nakon prijedloga da na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BIH budu razmatrane izmjene zakona o akcizama, delegati SNSD-a zatražili su pauzu nakon koje se nisu pojavili u sali. Time je ponovo srušen kvorum i to kod prijedloga kojim bi se Vijeću ministara BiH omogućilo da, u slučaju poremećaja na tržištu, poput ponovnog rasta cijena nafte i naftnih derivata, smanji ili privremeno ukine akcize na gorivo. Predlagač izmjena Saša Magazinović, zastupnik Predstavničkog doma PS BiH, prisustvovao je današnjoj sjednici Doma naroda.

- Delegati SNSD-a izlaskom sa sjednice Doma naroda Parlamenta BiH spriječili su usvajanje Zakona o akcizama koji predviđa nižu cijenu goriva za građane i privredu i to do 50 feninga po litru. Predstavnički dom usvojio je ovaj zakon još u martu ove godine. Kada su se uvodile akcize kao dodatni namet, glasali su za. Kada ih treba privremeno smanjiti ili ukinuti kako bi građani plaćali jeftinije gorivo, napuštaju sjednicu i vrijeđaju inteligenciju tvrdnjama da je riječ o prenosu nadležnosti. Još jednom su pokazali koliko im je stalo do životnog standarda ljudi. Cijenu njihove političke neodgovornosti ponovo će plaćati narod, na svakoj benzinskoj pumpi – naveo je Magazinović u reakciji nakon prekida sjednice.

# SNSD
# SAŠA MAGAZINOVIĆ
# CIJENE
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