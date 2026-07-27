Okončana teška akcija na Elbrusu: Izvučena tijela svih poginulih planinara iz Zenice

Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tijela preostalo troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice.

Kako je saopćila Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije (MČS) Rusije za Kabardino-Balkariju, spasioci su sa padina Elbrusa evakuisali tijela troje stranih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, te ih predali istražno-operativnoj grupi, prenosi RIA Novosti.

Prethodno su sa planine već bila spuštena tijela dvoje članova bh. ekspedicije, dok je potraga za preostalo troje bila privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova.

Vrijeme usporilo akciju spašavanja

Ranije tokom dana ruska agencija TASS objavila je da su tijela preostalo troje planinara pronađena i spremna za spuštanje.

Vođa visokogorskog spasilačkog tima Elbrus Abdulah Gulijev rekao je da je lokacija tijela bila poznata, ali da je njihovo izvlačenje bilo moguće tek nakon poboljšanja vremenskih uslova.

Petoro planinara iz Zenice izgubilo život

Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji.