Novi izgled glasačkih listića na izborima: Obavezno označiti stranku

Glasački listići koji će se na predstojećim Općim izborima u Bosni i Hercegovini koristiti za izbore po proporcionalnom sistemu imat će novi izgled, prilagođen elektronskom skeniranju i brojanju glasova.

Na lijevoj strani listića bit će nazivi političkih stranaka, koalicija i drugih političkih subjekata, uz kružić koji birač mora potpuno popuniti posebnim flomasterom dostupnim na biračkom mjestu, pojašnjeno je Feni iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Označavanje političkog subjekta bit će obavezno. Ukoliko birač označi samo brojeve kandidata, a ne i stranku ili koaliciju kojoj pripadaju, glasački listić bit će nevažeći.

Birač neće biti obavezan označavati pojedinačne kandidate. Ukoliko želi podržati stranačku listu u redoslijedu koji je utvrdio politički subjekt, bit će dovoljno da popuni samo kružić ispred naziva stranke ili koalicije.

Međutim, birači koji žele utjecati na redoslijed kandidata moći će dati preferencijalni glas za najviše tri kandidata unutar prethodno odabrane političke liste.

Brojeve kandidata birači će pronaći na posebnoj kandidatskoj listi koju će dobiti zajedno s listićima za glasanje, nakon čega će odgovarajuće kružiće s tim brojevima popuniti na glasačkom listiću.

Pojašnjeno je da birači neće moći kombinirati kandidate iz različitih političkih stranaka niti dopisivati nova imena, već će moći samo utjecati na redoslijed kandidata unutar liste političkog subjekta za koji su glasali.

Novi izgled primjenjivat će se na listićima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, kantonalne skupštine i Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS).

Izgled listića za izbor članova Predsjedništva BiH te predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska neće se mijenjati. Na njima će birači, kao i ranije, označavati kružić ispred imena odabranog kandidata.

Iz CIK-a su najavili kampanju edukacije birača koja će uključivati videomaterijale, tutorijale i druge sadržaje kojima će građanima biti pojašnjen novi način popunjavanja listića.