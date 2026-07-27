VSTV uspostavlja mrežu za komunikaciju s medijima, novinari očekuju veću transparentnost

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) dalo je saglasnost za uspostavljanje Pravosudne mreže za komunikacije i medije te formiranje liste sudija i tužilaca zaduženih za saradnju s medijima. Kako piše "Detektor", novinari koji prate pravosuđe smatraju da bi to mogao biti važan korak ka većoj transparentnosti, ali upozoravaju da će stvarni efekti zavisiti od dosljedne primjene.

Iz VSTV-a navode da će Mreža pružati savjetodavnu podršku pravosudnim institucijama u komunikaciji o predmetima od posebnog interesa za javnost, dok će svakodnevne aktivnosti i dalje obavljati same institucije. Cilj je i da mediji dobiju stručne sagovornike iz pravosuđa koji će pojašnjavati sudske procese i nadležnosti.

Očekivanja novinara

Novinarka Inforadara Amra Brkić-Čekić smatra da će inicijativa imati smisla samo ako sudije i tužioci budu spremni odgovarati na pitanja javnosti, a ne samo predstavljati rezultate svog rada. Slično mišljenje ima i urednica Impuls portala Jelena Jevđenić, koja vjeruje da bi mreža mogla doprinijeti većoj otvorenosti pravosuđa.

Ključ će biti u primjeni

Novinar Buke i Deutsche Wellea Slađan Tomić ocjenjuje da je problem prije svega u neujednačenoj praksi. Ističe da su komunikacijska pravila VSTV-a kvalitetna, ali da ih pojedini sudovi ne primjenjuju, zbog čega se novinari često suočavaju s nepotrebnim proceduralnim preprekama i nerazumijevanjem razlike između medijskih upita i zahtjeva za pristup informacijama.

Tomić smatra da bi javno dostupna lista sudija i tužilaca specijaliziranih za pojedine pravne oblasti bila korisna, ali podsjeća da će uspjeh nove mreže zavisiti od spremnosti nosilaca pravosudnih funkcija da zaista komuniciraju s medijima. Dodaje da dosadašnji mehanizmi za unapređenje saradnje nisu dali očekivane rezultate.