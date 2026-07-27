Obilježena 33. godišnjica pogibije heroja sa Žuči Envera Šehovića

Povodom obilježavanja 33. godišnjice pogibije heroja sa Žuči, nosilaca najvećih ratnih priznanja, pripadnika Specijalne jedinice MUP-a RBiH – Odreda policije „BOSNA“ te heroja oslobodilačkog rata i komandanta „1. Slavne – Viteške brigade“ Armije RBiH Envera Šehovića i njegovih saboraca, savjetnik federalnog ministra unutrašnjih poslova Mehmed Halilović, u ime federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, prisustvovao je centralnim aktivnostima obilježavanja te položio cvijeće i odao počast šehidima i poginulim borcima.

Polaganje cvijeća i odavanje počasti obavljeno je u Haremu Alipašine džamije, na mjestu pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Envera Šehovića i njegovih saboraca kod Spomenika u Jezerima, te na Golom brdu na Žuči kod spomenika „Krila slobode“, gdje je upriličen i čas historije.

Savjetnik Halilović je ovom prilikom istakao neizmjeran doprinos i hrabrost pripadnika Specijalne jedinice MUP-a RBiH – Odreda policije „BOSNA“, pripadnika Armije RBiH, kao i svih boraca koji su dali svoje živote u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da su njihova žrtva, herojska borba i nesebično davanje trajna obaveza svih nas da čuvamo uspomenu na njihova djela, građenjem sigurne, stabilne i prosperitetne države.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastavit će pružati punu podršku očuvanju tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata i kulturi sjećanja na sve heroje koji su svoje živote ugradili u temelje Bosne i Hercegovine.