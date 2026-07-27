GSS Zenica se oglasio: "Završena je identifikacija stradalih planinara"

Gorska služba spašavanja Stanica Zenica saopćila je da je završena identifikacija planinara koji su stradali u tragičnom događaju na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Iz GSS-a Zenica naveli su da su zvanične potvrde čekali od Ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji, kolega iz spasilačkih timova Ruske Federacije, kao i nakon provedene identifikacije stradalih.

- Nažalost, u ovoj tragediji život su izgubili naši članovi: gorska spasiteljica Alma Okanović, Denis Okanović i doktorica Meliha Čaušević, kao i članovi Planinarskog društva "Vedro" Zenica, Almir Krivdić i Nermin Talam.