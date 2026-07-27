Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA NA ELBRUSU

GSS Zenica se oglasio: "Završena je identifikacija stradalih planinara"

Iz GSS-a Zenica naveli su da su zvanične potvrde čekali od Ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji, kolega iz spasilačkih timova Ruske Federacije

Teška akcija na Elbrusu. Instagram

M. Až.

prije 40 minuta

Gorska služba spašavanja Stanica Zenica saopćila je da je završena identifikacija planinara koji su stradali u tragičnom događaju na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Iz GSS-a Zenica naveli su da su zvanične potvrde čekali od Ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji, kolega iz spasilačkih timova Ruske Federacije, kao i nakon provedene identifikacije stradalih.

- Nažalost, u ovoj tragediji život su izgubili naši članovi: gorska spasiteljica Alma Okanović, Denis Okanović i doktorica Meliha Čaušević, kao i članovi Planinarskog društva "Vedro" Zenica, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Gorska služba spašavanja Stanica Zenica, u koordinaciji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vladom Federacije Bosne i Hercegovine te Ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji, u narednim danima poduzet će sve potrebne aktivnosti kako bi naši preživjeli članovi Haris Adilović i Kemal Vidimlić bili sigurno vraćeni u Bosnu i Hercegovinu.

U najkraćem roku bit će organiziran i transport tijela naših stradalih planinara u domovinu.

Ovo je nezapamćena tragedija koja je duboko potresla našu Stanicu, porodice stradalih, kao i cjelokupnu planinarsku i spasilačku zajednicu. U ovim teškim trenucima zahvaljujemo svima koji su uz nas, naše porodice i naše članove te pozivamo da zajedno pokažemo dostojanstvo, solidarnost i poštovanje prema onima koje smo izgubili.

Gorska služba spašavanja Stanica Zenica izražava najdublje saučešće porodicama i prijateljima nastradalih - poručili su iz GSS-a Zenica.

# PLANINARI
# GSS ZENICA
# ELBRUS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.