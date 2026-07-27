GSS Zenica se oglasio: "Završena je identifikacija stradalih planinara"

Gorska služba spašavanja Stanica Zenica saopćila je da je završena identifikacija planinara koji su stradali u tragičnom događaju na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.
Iz GSS-a Zenica naveli su da su zvanične potvrde čekali od Ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji, kolega iz spasilačkih timova Ruske Federacije, kao i nakon provedene identifikacije stradalih.
- Nažalost, u ovoj tragediji život su izgubili naši članovi: gorska spasiteljica Alma Okanović, Denis Okanović i doktorica Meliha Čaušević, kao i članovi Planinarskog društva "Vedro" Zenica, Almir Krivdić i Nermin Talam.
Gorska služba spašavanja Stanica Zenica, u koordinaciji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vladom Federacije Bosne i Hercegovine te Ambasadom Bosne i Hercegovine u Rusiji, u narednim danima poduzet će sve potrebne aktivnosti kako bi naši preživjeli članovi Haris Adilović i Kemal Vidimlić bili sigurno vraćeni u Bosnu i Hercegovinu.
U najkraćem roku bit će organiziran i transport tijela naših stradalih planinara u domovinu.
Ovo je nezapamćena tragedija koja je duboko potresla našu Stanicu, porodice stradalih, kao i cjelokupnu planinarsku i spasilačku zajednicu. U ovim teškim trenucima zahvaljujemo svima koji su uz nas, naše porodice i naše članove te pozivamo da zajedno pokažemo dostojanstvo, solidarnost i poštovanje prema onima koje smo izgubili.
Gorska služba spašavanja Stanica Zenica izražava najdublje saučešće porodicama i prijateljima nastradalih - poručili su iz GSS-a Zenica.