Brčko proglasilo utorak, 28. juli, Danom žalosti zbog pogibije bh. planinara na Elbrusu

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić donio je odluku kojom se utorak, 28. juli, proglašava Danom žalosti na području Brčko distrikta BiH zbog tragične pogibije pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Tim povodom Milić je uputio iskreno saučešće porodicama stradalih planinara, izražavajući duboko saosjećanje zbog nenadoknadivog gubitka.

Prema donesenoj odluci, Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim zgradama Vlade i institucijama Brčko distrikta BiH.

Sve medijske kuće na području Brčko distrikta BiH dužne su 28. jula svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.