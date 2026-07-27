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LIDER SNSD-A

Dodik ponudio pomoć Francuskoj zbog razornih požara

Izražavam solidarnost s Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima, poručio je

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

M. Až.

prije 31 minutu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je solidarnost s Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima te najavio da će inicirati da institucije Republike Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim francuskim službama.

- Izražavam solidarnost s Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima. U mislima sam s porodicama stradalih, povrijeđenima, onima koji su ostali bez domova, kao i s vatrogascima, civilnom zaštitom i volonterima koji danonoćno brane živote i imovinu.

U ovakvim trenucima važno je da pokažemo da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć. Inicirat ću da institucije Republike Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim službama Francuske. Od angažmana naših timova civilne zaštite i medicinske pomoći, preko logističke i materijalno-tehničke podrške, do stručne saradnje u saniranju posljedica.

Republika Srpska zna koliko vrijedi solidarnost u nevolji. Uvijek smo spremni pomoći onoliko koliko je u našoj moći – brzo, organizirano i odgovorno - poručio je Dodik.

# POŽARI
# MILORAD DODIK
# FRANCUSKA
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