Dodik ponudio pomoć Francuskoj zbog razornih požara

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je solidarnost s Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima te najavio da će inicirati da institucije Republike Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim francuskim službama.

- Izražavam solidarnost s Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima. U mislima sam s porodicama stradalih, povrijeđenima, onima koji su ostali bez domova, kao i s vatrogascima, civilnom zaštitom i volonterima koji danonoćno brane živote i imovinu.