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TEŠKO STANJE

Vlada RS ponudila pomoć Francuskoj u borbi protiv velikih požara

Minić je istakao da je u trenucima velikih nevolja važno pokazati solidarnost i spremnost na pomoć

Savo Minić. Srpskainfo

M. Až.

prije 1 sat 33 minute

Premijer Republike Srpske Savo Minić ponudio je pomoć Vlade Republike Srpske ambasadorici Francuske u Bosni i Hercegovini Višnji Lončar zbog katastrofalnih požara koji su zahvatili ovu zemlju.

Minić je istakao da je u trenucima velikih nevolja važno pokazati solidarnost i spremnost na pomoć.

- U ovakvim trenucima važno je da pokažemo da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć. Iz tog razloga obavještavam Vas da će nadležne institucije u Vladi Republike Srpske ponuditi onu vrstu pomoći i podrške koja je vašoj zemlji sada najpotrebnija - naveo je Minić.

On je pojasnio da se pomoć odnosi na angažman timova civilne zaštite i medicinske pomoći, kao i na logističku i materijalno-tehničku podršku te stručnu saradnju u saniranju posljedica požara.

U Francuskoj, posebno na jugozapadu zemlje u regiji Žironda, već danima bjesne veliki šumski požari, koji se smatraju jednim od najtežih u novijoj historiji ove države.

Zbog približavanja vatrene stihije predgrađima Bordoa, evakuisano je više od 220.000 ljudi, kao i više od 13.000 kompanija i poslovnih subjekata.

Meteorološke službe najavile su novi toplotni talas, uz temperature koje bi mogle dosezati 40 stepeni Celzijusa, praćen suhim vjetrovima koji dodatno otežavaju situaciju na požarištima.

# POŽARI
# VLADA RS
# FRANCUSKA
# SAVO MINIĆ
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