Ambasadorica BiH u Francuskoj: Javljaju nam se ogorčeni građani, CIK ih odbija

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Francuskoj Višnja Lončar saopćila je danas da se njoj lično i Ambasadi u velikom broju obraćaju ogorčeni građani kojima je uskraćeno pravo od strane Centralne izborne komisije BiH da učestvuju na ovogodišnjim Općim izborima.

U saopćenju iz Ambasade BiH u Francuskoj se navodi da su ljudi bijesni i ne mogu da vjeruju da su odbijeni u velikom broju slučajeva, na primjer, zbog potpisa.

- Bez namjere da se miješam u bilo čije kompetencije, građanima je neshvatljivo da lice koje raspolaže svojim korisničkim nalogom i koje je uredno priložilo vlastitu putovnicu i vlastitu ličnu kartu i vlastitu potvrdu o adresi, kao što su računi za struju i slično, da bude odbijeno jer se navodno potpis navedene osobe ne slaže - navela je ambasadorica Lončar.

Dodaje kako razumije aktivnosti protiv zloupotreba u procesu registracije, "ali ko i na koji način može u inostranstvu posjedovati nečiji pasoš i ličnu kartu i zadnji račun od komunalija, a da to nije ta osoba".

- Ovo je sramotno i iz svakog izbornog ciklusa nanovo u svaki naredni građani bivaju sve ogorčeniji, pitaju se koja je svrha uopće da se prijavljuju i registriraju i da bivaju na ovakav skandalozan način odbijani iz izbornog procesa. Stalno se registriraju, svake dvije godine, i svaki izborni ciklus bivaju beskonačno i nepotrebno maltretirani od CIK-a. Postavlja se pitanje zašto, mada je odgovor jasan kao dan - navodi se iz Ambasade BiH u Francuskoj.

Poštovana gospodo, stoji dalje u saopćenju, "upravo vi na ovakav način vršite izborni inženjering, želite da građanima besmislenim procedurama ogadite svaku pomisao na BiH, na njihovu vlastitu domovinu, da svojim glasom i učešćem utiču na rezultat izbora u Bosni i Hercegovini".

- Nekom ne ide u prilog da više od polovice građana BiH sa biračkim pravom, a koji žive izvan BiH, uzmu učešće i daju svoj glas za koga oni žele. Vi na ovaj način, kompliciran i usmjeren na veliki dio populacije koja uopće nema informatičko znanje, oduzimate demokratsko pravo na glas građanima BiH - poručila je na kraju saopćenja ambasadorica BiH u Francuskoj Višnja Lončar.