U BiH danas sunčano i toplo: Temperature do 36 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima više oblačnosti bit će u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne, dok će tokom dana u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme.

Vjetar će biti slab, istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 21 stepen, na jugu do 24, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 26 i 32 stepena, a na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura bit će oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusa.