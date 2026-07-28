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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas sunčano i toplo: Temperature do 36 stepeni

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

Screenshot

D. H.

prije 43 minute

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima više oblačnosti bit će u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne, dok će tokom dana u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme.

Vjetar će biti slab, istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 21 stepen, na jugu do 24, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 26 i 32 stepena, a na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura bit će oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusa.

# VRIJEME
# TOPLOTA
# BAŠČARŠIJA
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