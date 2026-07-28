U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Brojna dijaspora kao prednost za BiH?

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Brojna dijaspora kao prednost za BiH?

BiH je prva u Evropi, a šesta zemlja u svijetu po broju stanovnika u dijaspori. Širom svijeta danas živi oko trećine ukupne populacije naše zemlje, pokazuju podaci Odjela za ekonomska i socijalna pitanja UN-a (UN DESA).

Ispred BiH su samo Tonga, Samoa, Gvineja, Jamajka i Kabo Verde. Albanija je sedma, Hrvatska zauzima 11., a Srbija i Crna Gora 29., odnosno 32. mjesto. Naša dijaspora je posebna po mnogo čemu.

Svijet ulazi u novu eru: Energija je novo super-oružje.

Istražili smo koji su najviše zastupljeni problemi na balkanskoj migrantskoj ruti.

Revizorski šamar Elmedinu Konakoviću: Državni revizori nisu mogli potvrditi tačnost dijela finansijskih izvještaja Ministarstva vanjskih poslova BiH.

UN objavili šokantan izvještaj o zločinima izraelskog režima na Zapadnoj obali.

Čitajte o holivudskim razvodima koji su šokirali svijet.

BiH je imala svog predstavnika na jednom od najvažnijih juniorskih golf smotri.

Između Ilije Cvitanovića i Milorada Dodika nema razlike. Kada jedan negira UZP, a drugi genocid, poruka je ista - odbacivanje pravosnažnih presuda međunarodnih sudova i pokušaj prekrajanja historijskih činjenica.

Vojno-politički analitičar Nedžad Ahatović za "Avaz" govorio je o dehumanizaciji Bošnjaka od susjeda i njihovih trabanata iz BiH.

Transparency tužio Ministarstvo zdravstva FBiH zbog slučaja IVF klinike Northwestern Medical Centesarar u Sarajevu.

Cijene previsoke, zakon o akcizama na čekanju: Aktuelna vlast odbija pomoći građanima.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić povukao je s dnevnog reda jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Sarajeva Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana "Kvadrant C - Marijin Dvor". Više o tome čitajte na stranama sarajevskog kantona.

Potvrđena optužnica protiv Naila Jusića koji je uhljebio članove porodice. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "Auto market".

Na kulturnim stranama čitajte o osmom izdanju Avantura Film Festivala u Bihaću.

Na sportskim stranama analiziramo uspješan sportski model Slovenije, male države koja stvara svjetske šampione.

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