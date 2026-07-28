Mogli su još mnogo toga dati

Postoje trenuci kada riječi teško mogu opisati veličinu gubitka. Smrt pet bh. alpinista u Rusiji nije samo još jedna vijest o tragediji.

Otišli su ljudi koji su imali ono što je danas možda najdragocjenije – zdravlje, mladost, energiju, hrabrost i osjećaj za druge. Nisu birali lakši put. Izabrali su planine, izazove i život ispunjen trudom, disciplinom i stalnim pomjeranjem vlastitih granica. Ali ono što ih je činilo posebnima nije bila samo njihova ljubav prema visinama, nego činjenica da su svoju snagu i znanje koristili i za druge.

Bili su među onim ljudima koji ne okreću glavu kada je nekome teško. Ljudi koji znaju koliko vrijedi pružena ruka u najtežem trenutku. Ljudi koji su bili spremni krenuti tamo gdje bi se mnogi zaustavili, kako bi pomogli nekom drugom. Takvi ljudi su tihi heroji svakog društva, jer svoju vrijednost ne dokazuju riječima, nego djelima.

Zato nije pretjerano reći da smo izgubili najbolje što imamo. Ne u smislu da su drugi manje vrijedni, nego zato što su oni predstavljali ono čemu kao društvo trebamo težiti. Predstavljali su hrabrost bez oholosti, snagu bez sebičnosti i uspjeh bez potrebe za dokazivanjem.

U vremenu kada se često veličaju pogrešne vrijednosti, kada se pažnja više daje onima koji su glasni nego onima koji rade dobro, njihov život ostaje podsjetnik da pravi heroji često nisu pod svjetlima reflektora. Oni su među nama – u planinarskim društvima, u akcijama spašavanja, u humanitarnim djelima i u svakodnevnim postupcima kojima nekome olakšaju život.

Tragedija je i u tome što je društvo izgubilo pet ljudi koji su mogli još mnogo toga dati. Mogli su prenijeti svoje znanje mlađim generacijama, pomoći još mnogima, ostaviti još veći trag. Ali iza njih ne ostaje samo tuga. Ostaje spoznaja da veličina čovjeka nije u onome što posjeduje, nego u onome što daje drugima.

Pet porodica ostalo je bez svojih najmilijih. Pet krugova prijatelja zauvijek je promijenjeno. Ali gubitak osjećaju i svi oni koji su vjerovali da ovakvi ljudi predstavljaju ono najbolje u našem društvu. Zato ne žalimo samo za pet alpinista. Žalimo za pet ljudi koji su svojim postojanjem pokazivali kakvi bismo svi trebali biti.