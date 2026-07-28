Kemal Vidimlić: Primjer hrabrosti i solidarnosti

U trenucima kada su ljudski životi bili ugroženi u surovim uslovima planine Elbrus, Kemal Vidimlić pokazao je izuzetnu hrabrost, prisebnost i spremnost da pomogne drugima.

Nakon teške nesreće u kojoj su stradala petorica bh. planinara, Vidimlić je uspio savladati izuzetno zahtjevan put i sići s planine kako bi pozvao pomoć i obavijestio spasilačke ekipe o situaciji na terenu. Zahvaljujući tome, spašen je život još jednog alpiniste, koji je bio teško povrijeđen.

Njegova odluka da, uprkos opasnosti, iscrpljenosti i teškim vremenskim uslovima, potraži pomoć bila je ključna u nastavku akcije spašavanja preživjelih članova ekspedicije. U okolnostima u kojima su strah, hladnoća i neizvjesnost prijetili svakom učesniku, pokazao je snagu karaktera i odgovornost prema ljudima s kojima je dijelio isti cilj.

Njegov postupak podsjetio je da u najtežim trenucima upravo solidarnost, hrabrost i spremnost da se pomogne drugome mogu napraviti razliku između života i smrti.

Kemal Vidimlić danas je primjer kako pojedinac, svojim djelom i odlučnošću, može pokazati vrijednosti koje nadilaze lični interes – humanost, prijateljstvo i odgovornost prema drugima.