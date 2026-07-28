Hasičević tvrdi da kupci nedjeljom ne idu u RS, građani ga uništili u komentarima: "Koga vi farbate i pravite budalama"

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević oglasio se nakon tvrdnji da je uvođenje neradne nedjelje dovelo do odlaska kupaca iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, poručivši da zvanični statistički podaci ne potvrđuju takve navode.
"Da je došlo do masovnog prelijevanja potrošnje u Republiku Srpsku, promet u trgovini Federacije BiH morao bi padati. Međutim, zvanični statistički podaci pokazuju da promet kontinuirano raste. Zato smatramo da se ovakve tvrdnje plasiraju prvenstveno kako bi se izvršio pritisak da se ukine pravo radnika na neradnu nedjelju", naveo je Hasičević.
Istakao je da je neradna nedjelja desetinama hiljada radnika vratila dan za porodicu, odmor i dostojanstven život, te poručio da "pravo radnika na sedmični odmor nije roba o kojoj se pregovara".
Dodao je i da je Federalno ministarstvo trgovine zaprimilo više prijava o mogućem kršenju Zakona o unutrašnjoj trgovini, uključujući i prijave iz Gradačca, koje su proslijeđene nadležnim inspekcijama.
Međutim, objava ministra izazvala je veliki broj komentara građana, od kojih je većina osporila njegovo tumačenje statistike.
Mnogi su ukazali da se nominalni rast prometa ne može posmatrati bez utjecaja inflacije.
"A jeste uzeli inflaciju u obzir i privredni rast? Naravno da ljudi idu u manji entitet i kupuju", napisao je jedan od komentatora.
Drugi su naveli da su zbog neradne nedjelje bili primorani kupovati u Istočnom Sarajevu.
"Ja sam nekoliko puta morao otići u Kort u Lukavici kupiti stvari za bebu koje su hitno trebale nedjeljom. To nikada ne bih uradio da nije uvedena neradna nedjelja", naveo je jedan građanin.
Pojedini smatraju da vlast manipuliše statistikom.
"Pobogu, prestanite se igrati statistikom. Analitički treba gledati koliko je promet rastao ostalim danima sedmice, kakav je utjecaj inflacije i kako su opterećeni radnici", navela je jedna korisnica.
Dio građana podsjeća da Zakon o radu već propisuje 40-satnu radnu sedmicu i sedmični odmor.
"Radnici se trebaju boriti za svoja prava kroz poštivanje Zakona o radu, a ne da ih političari koriste kao izgovor za zabranu rada nedjeljom", jedan je od komentara.
Više komentatora zatražilo je objavu detaljnijih podataka po općinama i gradovima, uz poređenje količinske, a ne samo vrijednosne prodaje, kako bi se utvrdilo da li je dio potrošnje zaista prešao u Republiku Srpsku.
Posebno su se spominjali Sarajevo, Istočno Sarajevo i Orašje, koje je izuzeto od primjene zabrane rada nedjeljom, uz pitanje zbog čega slični izuzeci nisu uvedeni i za druge sredine, posebno turističke centre poput Sarajeva i Mostara.
Bilo je i otvorenih političkih poruka, uključujući zahtjeve za ostavkom ministra, ali i tvrdnji da je zabrana rada nedjeljom jedan od najlošijih poteza aktuelne federalne vlasti.