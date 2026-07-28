Hasičević tvrdi da kupci nedjeljom ne idu u RS, građani ga uništili u komentarima: "Koga vi farbate i pravite budalama"

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević oglasio se nakon tvrdnji da je uvođenje neradne nedjelje dovelo do odlaska kupaca iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, poručivši da zvanični statistički podaci ne potvrđuju takve navode.

"Da je došlo do masovnog prelijevanja potrošnje u Republiku Srpsku, promet u trgovini Federacije BiH morao bi padati. Međutim, zvanični statistički podaci pokazuju da promet kontinuirano raste. Zato smatramo da se ovakve tvrdnje plasiraju prvenstveno kako bi se izvršio pritisak da se ukine pravo radnika na neradnu nedjelju", naveo je Hasičević.

Istakao je da je neradna nedjelja desetinama hiljada radnika vratila dan za porodicu, odmor i dostojanstven život, te poručio da "pravo radnika na sedmični odmor nije roba o kojoj se pregovara".

Dodao je i da je Federalno ministarstvo trgovine zaprimilo više prijava o mogućem kršenju Zakona o unutrašnjoj trgovini, uključujući i prijave iz Gradačca, koje su proslijeđene nadležnim inspekcijama.

Međutim, objava ministra izazvala je veliki broj komentara građana, od kojih je većina osporila njegovo tumačenje statistike.

Mnogi su ukazali da se nominalni rast prometa ne može posmatrati bez utjecaja inflacije.

"A jeste uzeli inflaciju u obzir i privredni rast? Naravno da ljudi idu u manji entitet i kupuju", napisao je jedan od komentatora.