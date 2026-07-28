Stanje na cestama u BiH: Gužve na izlazu iz zemlje, brojni radovi i upozorenje vozačima zbog visokih temperatura

Na cestama širom Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po suhim i mjestimično vlažnim kolovozima, uz povoljne uslove za vožnju. Ipak, iz BIHAMK-a upozoravaju da meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature te preporučuju vozačima da, ukoliko je moguće, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.

Vozači se pozivaju i na dodatni oprez zbog brojnih radova na cestama, uz obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila – Vranduk zatvorena je dionica Golubinja – Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M-17.

Na autocesti A-1, zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica Lašva – Kakanj u dužini od šest kilometara, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Dobro Polje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen.

Usporeno se saobraća i preko prevoja Romanija na dionici Podromanija – Sumbulovac zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila, uz povremene obustave saobraćaja.

Na magistralnom putu Sarajevo – Lapišnica, zbog radova na postavljanju rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se jednom trakom.

Naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na dionicama Crna Rijeka – Jajce (Podmilačje), Izačić – Bihać (most preko potoka Mrižnica) te Konjic – Jablanica (Ribićki most).

Kada je riječ o graničnim prijelazima, duge kolone vozila formirane su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnom prijelazu Doljani nema većih zadržavanja na bh. strani, ali je kolona vozila duga u međuprostoru između dva granična prijelaza, na ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju i da zbog uvođenja novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System) vozači i putnici mogu očekivati dodatna zadržavanja na graničnim prijelazima.

Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere aktuelno stanje na cestama i graničnim prijelazima te putovanje prilagode uslovima na terenu.