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U 69. GODINI

Preminuo general Armije RBiH Ramiz Dreković

Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je visokoškolskim i vojnim priznanjima

Ramiz Dreković. BIRN BiH

N. J.

prije 5 minuta

U Sarajevu je u 69. godini preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata.

Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napušta JNA i stavlja se na raspolaganje Teritorijalnoj odbrani RBiH.

Tokom rata obavljao je niz najviših vojnih dužnosti. Bio je prvi komandant Petog korpusa Armije RBiH sa sjedištem u Bihaću, gdje je udario temelje odbrane Bosanske krajine. Nakon toga preuzima komandu nad Četvrtim korpusom Armije RBiH u Mostaru, a potom obavlja i dužnost načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH.

Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je visokoškolskim i vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga RBiH.

Vijest o Drekovićevoj smrti s tugom je primio i general Nedžad Ajnadžić.

- Bio je častan sin svog naroda, odgovoran suprug i otac, te veliki patriota. Volio je svoje rodno mjesto u Sandžaku, ali je jednako iskreno volio Bosnu i Hercegovinu. Bio je spreman dati sve za Bihać, Hercegovinu i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Neka mu Uzvišeni Allah podari Džennet, oprosti grijehe i nagradi ga za sve što je učinio. Porodici, prijateljima i svim koji tuguju za njim upućujem iskreno saučešće. Rahmet ti duši, generale. Tvoje ime i djelo ostat će upisani u historiji Bosne i Hercegovine i u sjećanju onih koji cijene slobodu - napisao je Ajnadžić na Facebooku.

Informacije o terminu dženaze i komemoracije bit će objavljene naknadno.

# ARMIJA RBIH
# RAMIZ DREKOVIĆ
# GENERAL
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