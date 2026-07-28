Preminuo general Armije RBiH Ramiz Dreković

U Sarajevu je u 69. godini preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata.

Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napušta JNA i stavlja se na raspolaganje Teritorijalnoj odbrani RBiH.

Tokom rata obavljao je niz najviših vojnih dužnosti. Bio je prvi komandant Petog korpusa Armije RBiH sa sjedištem u Bihaću, gdje je udario temelje odbrane Bosanske krajine. Nakon toga preuzima komandu nad Četvrtim korpusom Armije RBiH u Mostaru, a potom obavlja i dužnost načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH.

Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je visokoškolskim i vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga RBiH.