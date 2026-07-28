Hrvatica tvrdi da je doživjela neugodnost u Sarajevu: "Djevojka s maramom je ušla na misu i prigovorila zbog zvonjave"

- U nedjelju sam u Sarajevu doživjela nešto što me šokiralo. Čekajući svetu misu, sjedila sam s prijateljicom u kafiću pokraj crkve sv. Josipa kada su zazvonila zvona. U tom je trenutku jedna djevojka s maramom na glavi ustala i upala u crkvu te prigovorila zbog zvonjave nakon čega se slavodobitno vratila za stol za kojem je sjedila s članovima obitelji. Taj sam čin doživjela kao osoban napad na moju vjeru i na svetost mjesta u kojem sam se nalazila - napisala je.

Jasminka Adžić Sikirić objavila je na društvenim mrežama da je tokom boravka u Sarajevu doživjela događaj koji ju je, kako navodi, šokirao.

U nastavku objave povukla je poređenje s mogućom obrnutom situacijom.

- Zapitala sam se kako bi prošao katolik kad bi upao u džamiju prosvjedovati zbog poziva mujezina na molitvu. Vjerojatno bi to okarakterizirali kao teroristički čin - navela je.

Dodala je da joj nije cilj izazivati netrpeljivost.

- Ne želim potpirivati netrpeljivost, upravo suprotno. Ali povijest nas uči da je dovoljno tek nekoliko bezobzirnih pojedinaca da naruše mir i izazovu sukobe, zato Hrvatska mora mudro štititi svoj vjerski i nacionalni identitet, koji su u hrvatskom narodu kroz povijest neodvojivi, te na vrijeme prepoznavati moguće probleme jer kad sukobi jednom eskaliraju, tada je već prekasno reagirati - poručila je.

Njena objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su se razvile rasprave o navedenom događaju i njegovom tumačenju.